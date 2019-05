USA har endnu ikke fået et modsvar fra Kina, efter at Trump har besluttet at hæve tolden på kinesiske varer.

De næste forhøjelser af tolden på kinesiske varer, som USA's præsident, Donald Trump, har varslet i handelskrigen mellem Kina og USA, kommer muligvis ikke lige med det samme.

Det kan vare et par måneder, siger Trumps øverste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, i et interview med tv-stationen Fox News søndag.

- Måske et par måneder, måske tre måneder. Jeg ved det ikke. Det vil tage noget tid, og præsidenten skal selvfølgelig tage den endelige beslutning om det, siger Kudlow.

USA begyndte fredag at hæve tolden fra 10 til 25 procent på importerede kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar.

USA har samtidig igangsat processen med told på 25 procent på varer for yderligere 325 milliarder dollar.

Fredag endte forhandlingerne i Washington mellem kinesiske og amerikanske forhandlere uden en løsning. Men begge sider har sagt, at forhandlingerne sandsynligvis fortsætter.

Der er ikke planlagt et nyt møde, men Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, vil formentlig mødes ved G20-topmødet i Japan i slutningen af juni og drøfte handel, siger Kudlow til Fox News.

Rådgiveren siger også, at han forventer, at der vil komme et modsvar fra Kina, efter at USA har forhøjet tolden på nogle kinesiske varer.

- Det forventede modsvar har ikke materialiseret sig endnu. Det kan være, at vi ved mere i dag eller i aften eller i morgen, siger Kudlow.

Kina har i forvejen forhøjet tolden på næsten hele sin import fra USA og har ikke mange muligheder for at lægge yderligere told på amerikanske varer. Men den kinesiske regering kan muligvis finde på andre måder at straffe amerikanske virksomheder i Kina, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/AP