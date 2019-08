Af endnu uvisse årsager så et næsehorn sig forleden gevaldigt sur på en bil i en safaripark i Tyskland.

Næsehornet gik derfor til angreb på bilen - mens der sad en ansat fra safariparken i den - og endte med at vælte den og kaste den rundt.

Heldigvis kom den ansatte i bilen ikke alvorligt til skade. Det skriver Bild.

Hele episoden udspillede sig foran tolv gæster i safariparken Serengeti Park i den nordtyske by Hodenhagen søndag kort før lukketid.

Den ansatte i jeepen var i gang med at føre næsehornene tilbage til deres fold, da det mandlige næsehorn ved navn Kusini så rødt.

Derfra eskalerede det hurtigt.

Næsehornet stormede frem mod bilen, som det med hjælp fra sine horn fik væltet og trillet rundt flere gange, stanget og stødt til.

De mange parkgæster, som overværede angrebet, frygtede, at den ansatte i bilen var kommet alvorligt til skade, da næsehornet til sidst indstillede sit angreb og forlod stedet.

Men da to andre parkbiler kort efter kom frem til stedet, formåede den kvindelige ansatte - omend chokeret - selv at kravle ud og gå over i sin kollegas bil.

Til Bild forklarer parkchefen for Serengeti Park, Fabrizio Sepe, at man endnu ikke ved, hvordan det kunne ske.

Han forklarer dog, at Kusini normalt kun bliver lukket ud i parken, når der ikke er nogle besøgende.

Det skyldes, at det 30-årige næsehorn kun har været i parken i omkring et års tid og endnu er ved at vænne sig til at være en del af flokken.

Videre forklarer parkchefen, at den ansatte, der sad i bilen, har det godt.

»Hun er meget erfaren og har været hos os i 25 år.«

»Hun har en hjernerystelse og blå mærker, men hun ønsker at vende tilbage på arbejde igen på fredag,« forklarer Fabrizio Sepe.

Han er nu ved at undersøge muligheden for at sende Kusini videre til en anden safaripark.