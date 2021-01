Førstedamen i USA hedder nu Jill Biden og ikke Melania Trump.

Og derfor går der muligvis lang tid, før vi ser sidstnævnte i rampelyset igen.

R. Couri Hay er forfatter og nær ven af Melania Trump, og han siger i et interview med The Times, at den tidligere førstedame nu trækker sig – i hvert fald for en stund.

»Melania forsvinder. Der vil ikke være nogle Instagram- eller Twitter-opslag. Du vil ikke se hende,« lyder det helt præcist.

50-årige Melania Trump. Foto: ALEX EDELMAN

Forfatteren fra New York tilføjer, at 50-årige Melania Trump nu vil fokusere på sin 14-årige søn Barron Trump i Florida.

Hun har nemlig opnået, hvad hun ville i sit liv.

»Melania er ikke en politisk aktivist. Hun er mere en social aktivist. Da hun blev gift med Donald Trump, var det toppen af stigen for hende.«

Der har floreret rygter om, at Melania Trump og Donald Trump nu skal skilles, men det mener R. Couri Hay ikke er rigtigt. Det er bare noget vrøvl, lyder det.

Den tidligere førstedame sagde farvel til amerikanerne i sidste i en flere minutters lang video på Twitter.

»Mens jeg siger farvel, håber jeg, at alle amerikanere gør deres del for at vise børnene, hvad det betyder at være bedst. Vi skal være et eksempel og vise, at vi holder af alle i samfundet.«

»Brug af enhver lejlighed til at vise hensyn til andre og opbygge gode vaner i livet,« var det sidste budskab fra Melania Trump.