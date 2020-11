I størstedelen af Los Angeles er det jublende Joe Biden-tilhængere, der fylder gaderne med fest for at fejre afgørelsen på det dramatiske valg.

Men i den velhavende bydel Beverly Hills er det et helt andet syn, der møder B.T.s udsendte.

En strøm af dyttende biler cirkulerer rundt på Santa Monica Boulevard med amerikanske flag og Trump-flag ud af vinduerne.

I et lille parkanlæg, der ligger ud til boulevarden, står flere hundrede Trump-tilhængere. Uniformerede betjente opholder sig i klynger ikke langt derfra, og i luften svirrer et par politihelikoptere.

Flere af Trump-støtterne er svøbt ind i stars and stripes eller iført Trump-merchandise, imens de råber 'four more years' og vinker til de forbipasserende biler. Humøret virker højt og overraskende upåvirket af valgets udfald.

Alan Hostetter, der har deltaget i mange Trump-rallys de seneste måneder, forklarer B.T., hvorfor det ikke ligefrem er nogen taberstemning, der præger den stødt voksende forsamling.

»Selvom medierne har erklæret Joe Biden som vinder, ved vi, at når alle de lovlige stemmer er optalt, får Donald Trump en jordskredssejr. Det er der ingen tvivl om,« fastslår han.

Alan Hostetter. Foto: Sara Madsen Vis mere Alan Hostetter. Foto: Sara Madsen

Hans kammerat Russ Taylor har taget turen fra Orange County, der ligger et par timers kørsel syd fra Los Angeles. Modsat resten af Californien er dette område kendt for at hive mange republikanske stemmer hjem.

Heller ikke Russ mener, at valget er afsluttet.

»Det er slet ikke afgjort. Det er komplet svindel,« gentager han igen og igen og refererer til forskellige episoder i flere stater, hvor han mener, der er blevet fusket.

»Vi vidste, det var et set-up, allerede siden corona begyndte, og brevstemmer blev muligt. Og nu siger de, at Biden har vundet. Det er komplet svindel,« gentager han, og understreger, at han aldrig vil anerkende Biden som præsident.

Russ Taylor. Foto: Sara Madsen Vis mere Russ Taylor. Foto: Sara Madsen

Alan Hostetter kalder det for kriminelt, at de store amerikanske medier har udnævnt en vinder.

»At tro, at Joe Biden, en Alzheimers-patient, der aldrig forlod sin kælder bortset fra et par gange (under kampagnen, red.), en mand, der er købt og betalt af Kina… At tro, at han har fået flere stemmer i det her land end nogen andre præsidentkandidater i historien, det er absurd,« siger han.

»Vi kæmper for vores amerikanske frihed, som bogstavelig talt er ved at blive annulleret lige foran øjnene på os. Hvis folk ikke kommer ud og står skulder ved skulder, mister vi den frihed,« lyder det fra Russ Taylor.

»Lige nu kæmper vi fredeligt, men jeg tror, patrioter over hele landet vil samle sig, som vi eksempelvis allerede ser det i Arizona.«