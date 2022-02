De er der alle sammen med ét formål: At redde en småhovedet hval, som er en art af næbhval, der er gået på grund ved Grækenlands kyst, nær hovedstaden Athen.

Dykkere, dyrlæger og kystvagten – ja selv en regeringsminister – forsøger at hjælpe hvalen. Den er såret, efter at den blev fanget i det rolige vand.

Næbhvalen er en ung hval. Den blev opdaget i vandet nær Vouliagmeni i torsdags, og dykkere blev tilkaldt, for at få den tilbage til det dybere vand. Det skriver Sky News.

Men ak og ve. Den dukkede op igen nær Athen fredag morgen.

Småhovedet næbhval lever typisk i meget dybere vand. Det får eksperterne til at frygte det værste for den unge hval.

»Det faktum at den dukkede op på lavt vand betyder, at den ikke har det godt,« sagde miljøminister Giorgos Amyras, der fredag var til stede ved hvalen.

»Netop nu lider hvalen.«

Dyrlæger har taget blodprøver, for at prøve på at diagnosticere den sårede hval, og så give den noget antibiotika, tilføjer han.

To specialiserede dyrlæger, en specialiseret dyrlægeassistent og fire organisationer forsøger også at redde hvalen.

»Men prognosen er ikke særligt god,« siger Giorgos Amyras.

»Alligevel gør vi alt, hvad der er muligt, for at redde hvalen. Det er en middelhavstype, en juvel i det græske hav, og jeg håber den klarer det, og at vi kan hjælpe den.«

Det var også en næbhval, der blev set i Kolding Fjord. Den har muligvis været i fjorden i ugevis, men er nu død.