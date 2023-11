Selvom faren for et vulkanudbrud på Island skulle aftage, går der lang tid før, de evakuerede beboere i Grindavik kan vende hjem igen.

Det siger de lokale myndigheder ifølge The Guardian.

Først om flere måneder vil det atter være sikkert at opholde sig i de huse, som de har forladt mens jordskælv efter jordskælv har rullet som et forvarsel til et kommende udbrud.

Beboerne i Grindavik blev evakueret for lidt over en uge siden.

Foto: Bjorn Steinbekk/AP/Ritzau Scanpix

Siden fik et medlem fra hver familie lov til at vende tilbage til deres hus i fem minutter for at hente værdifulde ejendele.

De islandske myndigheder vurderer, at et eventuelt udbrud vil finde sted ved Hagafell nord for Grindavik, men at der er en risiko for udbrud langs hele den 15 kilometer underjordiske sprække.

For at beskytte Grindavik, vigtig infrastruktur og turistmagneten Den Blå Lagune er man gået i gang med at konstruere en flere kilometer lang jordvold omkring Hagafell, for at holde lavaen væk.

De nyeste vurderinger peger på, at risikoen for et udbrud er steget. Det skriver islandske RUV.

Island ligger over et vulkansk hotspot i det nordlige Atlanterhav og har i gennemsnit et udbrud hvert fjerde til femte år. Det mest voldsomme i nyere tid var udbruddet af Eyjafjallajökull-vulkanen i 2010, som spyede enorme skyer af aske ud i atmosfæren og satte flyvninger i stå i Europa i dagevis på grund af frygt for, at aske kunne beskadige flymotorer.

Forskere mener, at et nyt udbrud sandsynligvis vil producere lave men ikke en askesky.