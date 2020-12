Naboerne er helt tydelige i deres afvisning. Donald Trump er ikke velkommen.

»Han kan ikke skræmme eller bluffe folk, for vi vil være dér,« siger en af dem, Glenn Zeitz.

Utilfredsheden koger ifølge Washington Post i det lille eksklusive bysamfund Palm Beach ud for Miami. Og den er rettet mod den snart afgående amerikanske præsidents angivelige planer om at flytte til sin private klub Mar-a-Lago, der ligger centralt på øen, når han efter 20. januar næste år skal forlade Det Hvide Hus.

Naboerne mener simpelthen ikke, at Donald Trump har juridisk ret til at bo på det luksuriøse resort.

Mar-a-Lago ligger idyllisk på Palm Beach. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Mar-a-Lago ligger idyllisk på Palm Beach. Foto: JOE RAEDLE

Derfor har de sendt et brev til bystyret – ligeledes stilet til den siddende præsident – med en anmodning om at give præsidenten besked på, at han ikke kan bo på Mar-a-Lago. For at »undgå en pinlig situation«.

Beboerne er ifølge Washington Post ikke mindst trætte af de enorme postyr, der opstår, når Donald Trump opholder sig på Mar-a-Lago, der ligger tæt på en bro til fastlandet. Her har han været mindst 30 gange i sin præsidentperiode spredt ud over mindst 130 dage, og hver gang bliver området hærget af spærrede eller blokerede veje til stor gene for trafikken.

Derfor vil naboerne nødigt have, at han og hustruen Melania slår sig ned på stedet permanent. Og de henfører til en gammel aftale fra 1993, hvor Donald Trump fik lov til at omdanne Mar-a-Lago til en privat klub, fordi han manglede penge til vedligeholdelse. Det kunne han få ved at sælge dyre medlemskaber til rige venner og forretningsforbindelser.

Det blev tilladt på nogle afgørende betingelser: At et medlem højst må opholde sig dér 21 dage om året, og højst syv dage i træk. Samtidig lovede Donald Trump bystyret, at han aldrig selv ville bosætte sig på resortet.

US President Donald Trump answers questions from reporters after making a video call to the troops stationed worldwide at the Mar-a-Lago estate in Palm Beach Florida, on December 24, 2019. Nicholas Kamm / AFP Foto: Nicholas Kamm Vis mere US President Donald Trump answers questions from reporters after making a video call to the troops stationed worldwide at the Mar-a-Lago estate in Palm Beach Florida, on December 24, 2019. Nicholas Kamm / AFP Foto: Nicholas Kamm

»Der findes ingen juridiske krumspring, som tillader ham at bruge ejendommen som både bopæl og privat klub,« som naboen Glenn Zeitz udtrykker det.

Eller som det lyder i brevet til Palm Beach-bystyret:

»Palm Beach har mange andre nydelige ejendomme til salg, og vi er sikre på, at præsident Trump kan finde én, der tilfredsstiller hans behov.«

Donald Trump har allerede i løbet af sin præsidentperiode flyttet sin officielle adresse fra Manhattan i New York til netop Mar-a-Lago.