Region Hovedstaden har præsenteret en ruteomlægning omkring testcentret ved Bella Center efter et trafikkaos, der fik naboer til at kritisere forholdene.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det nye initiativ er, at Københavns Kommune sætter ekstra skilte op ved testcentret, så ruten omlægges.

Trafikken ledes nu via Center Boulevard og en U-vending ved Arne Jacobsens Allé, så eventuel kødannelse sker på Center Boulevard. På den måde skal trafikken væk fra de beboede sideveje.

Her ses et billede af krydset tæt på testcentret, hvor bilerne kommer fra mange sider.

»Forhåbentlig vil den forbedre situationen de dage, hvor der er pres på – for eksempel til Bededagsferie og weekender. Vi følger løbende udviklingen og vurderer så, hvorvidt det er en tilstrækkelig indsats.«

»I takt med at samfundet åbner, er der mange, der vil testes. Det skal vi honorere med både stor kapacitet og tilgængelighed, dog uden at det bliver en trafikal gene for beboerne i lokalområdet,« siger Kirstine Vestergård Nielsen, vicedirektør i Akutberedskabet med ansvar for den overordnede testdrift i Region Hovedstaden.

Ændringen sker, efter naboerne omkring testcentret på Doris Lessings Vej 23A på Amager simpelthen fik nok, hvilket B.T. beskrev tirsdag.

Testcentret tilbyder nemlig, at danskerne kan blive podet i deres biler, men det har den konsekvens, at området omkring er forvandlet til ét stort trafikkaos. Nærmest 24 timer i døgnet.

Kathrine Jul Chercka tør ikke lade sin datter færdes frit i området ved testcentret.

Et trafikkaos, der med lange køer, masser af larm og hensynsløs kørsel er til voldsom gene for de borgere, der bor i nærheden.

»Det var et kaos – intet mindre. Man havde følelsen af, at bilerne ikke ville opdage eller stoppe for min lille datter, hvis hun trak cyklen over. Det var meget ubehageligt,« fortalte en af naboerne, Kathrine Jul Chercka.

Hun blev bakket op ad Casper Hjortbæk, en anden nabo:

»Der er jo døgnåbent nu, så der er kø meget tæt på 24 timer i døgnet, og folk er jo utålmodige, så der bliver dyttet hele tiden, og folk spiller høj musik i deres biler. Det er voldsomt frustrerende.«

Desuden har Copenhagen Medical ansat ekstra personale.

3. maj bliver der holdt endnu et møde, hvor der skal tages en beslutning om den fremtidig rute.