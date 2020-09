I Norge dikterer forsamlingsforbuddet, at man max må mødes 20 personer. Men det har 150 festglade nordmænd valgt at se stort på.

Da Oslos politi fredag aften rykkede ud til den lille kommune Bærum efter flere naboklager, havde de unge festet i flere dage.

Operationschefen ved Oslo Politi, Vidar Pedersen, fortæller til NRK, at alle 150 unge ikke var til stede, da de lukkede festen ned. Dog var der nok til, at det var et brud på forsamlingsforbuddet.

Politiet blev mødt af en 15-årig dreng, der var vært for festen, da de ankom til stedet. De resterende festglade unge var mellem 15-17 år.

»Det er bekymrende med tanke på den situation, som vi har i samfundet lige nu, at der så er 150 unge, som tager til fest sammen. Det virker næsten som om, at man ikke har forstået alvoren i den situation, vi står i,« siger operationsleder i Oslo Politi Vidar Pedersen til NRK.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke konsekvenser den ulovlige fest skal have for den 15-årige teenager.

Politiet har dog talt med hans forældre.

Desuden har man kontaktet børneværnet, da det tilsyneladende var en fest, der havde foregået uden voksne i huset.