Normalt er det fotoglade turister, der står foran det´ikoniske Beverly Hills-skilt i det eksklusive postdistrikt 90210.

Men siden slutningen af juli har det været Trump-støtter´fra Sydcalifornien, der hver lørdag har samlet sig med bannere, flag og megafoner.

Eftermiddagen er fyldt med taktfaste slagråb, imens taler om Gud og fædreland gerne bliver leveret med mistro til masker, demokrater og brevstemmer.

Four more years

I små boder kan du købe kaffekopper og t-shirts med Donald Trump-sloganet Make America Great Again og smykker med glitrende similisten holdt i nationalfarverne blå, hvid og rød.

På Santa Monica Boulevard flyder en strøm af dyttende biler forbi med forskellige nationalistiske flag ud ad vinduerne, og flere bilister stikker sympatiserende fire strittende fingre frem, hvilket kun får folkemængden langs vejen til at huje endnu højere om four more years.

Vi er ikke racister

Shiva Bagheri hedder kvinden, der siden slutningen af juli har arrangeret begivenheden, som hun kalder ”Freedom Rally”.

Hun er enlig mor med iransk-jødisk baggrund, og til dagligt arbejder hun som danselærer, personlig træner og hundepasser.

»Jeg ville skabe et sted, hvor vi som republikanere kunne mødes og dele vores passion for politik og for Trump. Og så ville jeg vise, at vi ikke er racister. Vi har alle racer, alle typer og alle samfundslag her,«

fastslår hun, og de små amerikanske flag, hun har i øreflipperne, dingler hver gang hun bevæger hovedet.

Shiva Bagheri Foto: Sara Madsen Vis mere Shiva Bagheri Foto: Sara Madsen

Fakta: Californien og præsidentvalg Californien, som har syv gange så mange indbyggere som Danmark, er den amerikanske delstat med flestvalgmænd (55). Den vestamerikanske stat er gået fra at være republikansk til at blive en af højborgene for demokraterne. I mere end 30 år har Californien nemlig stemt demokratisk.

Californien har imidlertid har flere kendte republikanske guvernører som Ronald Reagan og Arnold Schwarzegger. Den nuværende guvernør er demokraten Gavin Newsom.

Hængt ud og truet

Shiva Bagheri, der selv bor i en lejlighed i Beverly Hills, fortæller, at hun har fået hundredevis af trusler, siden hun begyndte at arrangere det ugentlige rally tilbage i juli.

Den danseskole, hun driver, er blevet hængt ud på internettet, naboerne kalder hende racist, og hendes telefon og e-mail-indbakke gløder med hadske beskeder fra hendes modstandere.

»Det er sygt,« siger hun med vrede i øjnene, der pludselig bliver våde.

»Undskyld,« snøfter hun.

»Men det er så hårdt. Det værste var, da nogen ringede og sagde, de ville voldtage min datter. Hvem siger sådan noget, bare fordi nogen har en anden holdning end dem? Det er ufatteligt.«

Deltager i Freedom Rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen Vis mere Deltager i Freedom Rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen

Stjernestatus og skulderklap

Blandt de omtrent trehundrede deltagere i ”Freedom Rally” har Bagheri nu nærmest stjernestatus. Mange vil have taget billeder med hende og strømmen af skulderklap og kram synes endeløs.

»Hun er en heltinde,« lyder det fra en forbipasserende, imens han fisker en stak grønne dollarsedler op af sin pung for at støtte arrangementet.

Deltager i Freedom Rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen Vis mere Deltager i Freedom Rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen

Homoseksuel drag queen støtter Trump

En anden hovedperson til Freedom Rally er drag queen'en Lady MAGA, der med rank ryg og lange, lyse lokker og iført en enorm kjole sejler gennem menneskemængderne.

MAGA-navnet er valgt som reference til Trump-sloganet Make America Great Again. Lady MAGAs håndtaske er prydet med en stor paillet-sløjfe, der symboliserer det amerikanske flag, imens tasken selv reklamerer for NRA, National Rifle Association.

Hver gang hun stopper op, stimler folk sammen omkring hende for at få en selfie eller video.

Af hensyn til sin sikkerhed ønsker Lady MAGA ikke at opgive sit rigtige navn, men fortæller, at hun er vokset op i en konservativ, mormonsk familie i Utah.

»Da jeg sprang ud som homoseksuel, troede jeg, de demokratiske værdier passede bedre, så i en årrække var jeg demokrat, men nu har jeg fundet hjem igen,« siger hun.

Lady Maga til rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen Vis mere Lady Maga til rally i Beverly Hills. Foto: Sara Madsen

Det her er mit fællesskab

Lady MAGA har tilmed lavet en sang med tilhørende musikvideo, der skal udbrede hendes kærlighed og støtte til præsident Trump.

»Mange siger, han hader homoseksuelle, men det er bare ikke sandt. Donald Trump elsker mig. Han ser mig som amerikaner, og det eneste han bekymrer sig om, at min ytringsfrihed, mine rettigheder, min sikkerhed, min succes og min ret til at beholde de penge, jeg tjener.«

Hun fortæller, at hendes politiske overbevisning fået hende bandlyst i LGBT- miljøet, og hun må ikke længere optræde som drag queen hjemme i Utah.

»Men jeg savner det slet ikke. Det her er mit fællesskab,« siger hun og slår armene ud mod folkemængden i Beverly Hills.