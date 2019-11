Svenske 17-årige Wilma Andersson er forsvundet, og meget tyder på, at der kan være tale om et mord.

Det svenske politi har anholdt en mand i sagen, og nu taler naboen til den person ud om sagen.

Aftonbladet har talt med naboen til den mistænkte mand, og den unavngivne kilde er meget overrasket over det hele.

Naboen har nemlig talt med både den mulige gerningsmand og Wilma Andersson.

»De har altid været meget høflige og søde. De var altid klar på en lille snak, når vi mødtes,« forklarer naboen til det svenske medie.

Den anholdte er beslægtet med Wilma Andersson, der har været forsvundet siden torsdag.

»Jeg har haft mest kontakt med manden. Han tilbød mig ofte at hjælpe med forskellige ting såsom at købe ind. Han er en meget flink fyr. Jeg forstår ikke, hvad der er sket,« siger naboen.

I en opdatering tirsdag 13.15 har svensk politi meldt ud, at 'meget taler for', at Wilma Andersson er blevet udsat for en forbrydelse.

Wilma Andersson på 17 år er forsvundet på 5.-dagen i Sverige. Foto: Privatfoto Vis mere Wilma Andersson på 17 år er forsvundet på 5.-dagen i Sverige. Foto: Privatfoto

»Der er fundet tilbehør inklusiv sko på stedet. Vi afviser ikke noget, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, om det har noget med hende (Wilma Andersson, red.) at gøre,« siger Stefan Gustafsson, talsmand for politiet.

De ting er blevet fundet i skovområdet ved Uddevalla i det vestlige Sverige.

Naboen er overrasket, men samtidig skete der også noget mærkeligt omkring det tidspunkt, hvor Wilma Andersson sidst blev set.

Det erindrer naboen.

Der var nogle meget tunge skridt på trappen.

»Det var ikke almindelige skridt. Det lød ekstra højt. Jeg troede måske, at nogen var beruset eller lignende, men nu ved jeg ikke, hvad jeg skal tro.«

»Jeg åbnede hoveddøren for at se, hvad der foregik, men der var ikke nogen der.«

En kvinde, der bor i samme opgang som den mistænkte, beskriver området som roligt med mange ældre mennesker.