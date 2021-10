»Det er helt sygt. Det er ikke normalt at gøre sådan noget.«

Sådan siger Sebastian Benjaminsen, der bor i den del af den norske by Kongsberg, hvor flere onsdag aften er blevet dræbt og såret af en mand med bue og pil, til Dagbladet.

Hændelsen resulterede i en større politiaktion i byen, der ligger vest for hovedstaden Oslo.

»Vi kan desværre bekræfte, at der er flere skadede og omkomne som følge af handlingen,« sagde regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt på en pressekonference onsdag aften.

Kongsberg 20211013. En pil står i en vegg etter at en person beveget seg rundt med et våpen som skal ha vært en pil og bue i Kongsberg sentrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Kongsberg 20211013. En pil står i en vegg etter at en person beveget seg rundt med et våpen som skal ha vært en pil og bue i Kongsberg sentrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hvor mange, der er dræbt og såret, vides endnu ikke.

ER DU I KONGSBERG? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk.

Men det står klart, at den mistænkte gerningsmand er anholdt af norsk politi, der ikke mener, at der er flere personer involveret i angrebet.

Endnu står motivet ikke klart, og derfor kan norsk politi ikke udelukke, at der kan være tale om terror.

Indtil videre ønsker politiet ikke at fortælle flere detaljer om gerningsmanden – herunder hans alder, oprindelse eller motiv til at begå voldshandlinger.

»Det vil vise sig, hvilken slags motiv der har været for denne handling,« siger Øyvind Aas.

Manden er kørt til arresten i Drammen, og nu pågår en større politiefterforskning i byen.

For de lokale beboere i området, så er det voldsomt utrygt.

Norsk politi i stor aktion i Kongsberg vest for Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Norsk politi i stor aktion i Kongsberg vest for Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

»Det er farligt, og jeg bliver nervøs,« uddyber Sebastian Benjaminsen.

»Der har været rigtig meget politi i området. Vi hører stadig politihelikoptere, som flyver omkring herude. Vi fik for ikke så længe siden besked på at blive indenfor, hvis vi ser eller hører noget,« siger han videre og forklarer, at han har set politiet udenfor lede med lommelygter.

Klokken var lidt over 18.00, da de første beskeder til alarmcentralen begyndte at tikke ind.

Her lød det på, at en mand gik rundt i området med bue og pil.

På Twitter skrev politiet klokken 18:28, at manden havde skudt med bue og pil efter en person, og befolkningen i Kongsberg blev opfordret til at blive inden døre.

Den formodede gerningsmand blev anholdt omkring klokken 19.00.