Mandag blev en mor og hendes tre børn fundet i havet nær byen Tromsø i Norge. Hun døde kort efter, og det samme gjorde hendes seksårige datter.

»Vi prøver at tænke tilbage på, om der var noget, vi burde have set, men jeg kan ikke komme på noget. Det er helt ufatteligt, hvad der er sket.«

Sådan fortæller en af familiens naboer til NRK.

Naboen har mødt familien en del gange, men har aldrig set tegn på, at der var noget galt.

Det var heromkring, man fandt kvinden og hendes tre børn. Foto: Ole Berg-Rusten

Familien er oprindeligt fra Sudan og bestod indtil mandag af en far, en mor og deres tre børn. De to yngste piger, hvis tilstand beskrives som livstruende, behandles lige nu på Rigshospitalet i Oslo.

Nabo fortæller videre, at han heller aldrig havde bemærket, at der skulle være problemer i familien - eller at de skulle have fået besøg.

Familien holdt sig mest for sig selv, forklarer han.

Tirsdag formiddag fortalte en talsperson fra politiet i Tromsø, at man efterforsker moren, der var omkring 20 år, for drab og drabsforsøg på sine tre børn. Desuden har politiet bedt Tromsø kommune om at nedsætte et krisehold.

Under redningsaktionen blev der blandt andet givet livreddende førstehjælp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Faren har afgivet forklaring til politiet, og er ikke blevet tilbageholdt.

En anden nabo fortæller, at huset, familien boede i, var dårlig isoleret, så han ville have hørt, hvis der havde været skænderier.

Naboens datter havde lånt sin telefon til nu afdøde kvinde mandag eftermiddag, der på det tidspunkt var på vej ud med sine tre børn.

To timer senere blev kvinden og de tre børn fundet i det iskolde havvand.

Efter man fandt de fire personer i vandet, satte man en eftersøgning efter flere personer i gang. Man fandt ikke flere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

»Jeg har forsøgt at ringe til naboen (manden i familien, red.), men jeg har ikke fået fat i ham. Hans telefon er slukket,« fortæller naboen.

Erik Ringberg, der er bistandsadvokat for faren og de overlevende børn, fortæller til NRK, at faren befinder sig på Rigshospitalet i Oslo sammen med de to yngste børn.

Faren fra Sudan kom til Tromsø i 2015 og i 2017 ankom den øvrige familie, efter de havde søgt om familiesammenføring.

De har lige nu midlertidig opholdstilladelse i Norge.