Natten til tirsdag gik amerikanske Joe Biden på talerstolen, efter langt størstedelen af det såkaldte valgmandskollegium havde peget på ham som landets kommende præsident.

I talen kom han blandt andet med en stikpille til sin modstander under valgkampen – den nuværende præsident, Donald Trump.

Det skriver norske VG.

»Endnu engang har folkets vilje vundet frem,« indledte han sin tale, som han holdt fra sit hjem i Wilmington i delstaten Delaware, efter det stod klart, at han kom over den magiske grænse på de 270 valgmænd, som det kræves for at blive landets præsident.

Arkivfoto af Joe Biden. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Arkivfoto af Joe Biden. Foto: ANGELA WEISS

Helt præcist pegede 306 af valgmændene på Joe Biden, mens 232 af dem pegede på Donald Trump.

Sidstnævnte har siden præsidentvalget 3. november holdt fast i, at der skete stemmefusk, og at han var den rette vinder i en række svingstater, som endte med at gå til Biden.

Han har derfor – sammen med sit hold – anlagt en række retssager i delstaterne. Indtil videre har han tabt dem alle, og påstandene om valgfusk er endnu ikke blevet bevist.

Derfor kom Joe Biden i sin tale ifølge VG med en stikpille til den siddende præsident på grund af Trumps modvilje til at anerkende valgresultatet:

Arkivfoto af Donald Trump. Foto: JIM WATSON Vis mere Arkivfoto af Donald Trump. Foto: JIM WATSON

»306 valgmand er det samme antal, som Trump og Pence (vicepræsident Mike Pence, red.) fik, da de vandt i 2016. Dengang kaldte Trump det for et 'jordskred' (som i en jordskredssejr, red.). Efter hans egne standarder repræsenterede dette tal en tydelig sejr, og – med al respekt – så mener jeg også, de gør det nu,« sagde Biden og tilføjede:

»I USA er det ikke politikerne, som tager magten. Det er vælgerne, som giver den til dem. Demokratiets flamme blev tændt i denne nation for længe siden, og hverken en pandemi eller magtmisbrug kan slukke den.«

I USA er det valgmandskollegiet, der formelt vælger landets næste præsident.

Donald Trump har endnu ikke kommenteret resultatet fra valgmandskollegiet.