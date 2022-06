Lyt til artiklen

Foreløbig er der ingen, der ved, hvem der står bag. Men det er en kendsgerning, at nåle i stigende grad bliver brugt til at sprøjte for eksempel narkotika ind i ofrene på natklubber i flere europæiske lande.

I Frankrig har flere end 300 mennesker fortalt politiet, at de er blevet prikket med en nål i natklubber, eller til koncerter, de seneste par måneder.

Selvom flere myndighedspersoner undersøger sagerne, så er der ingen der ved, hvem der står bag. Heller ikke om ofrene er blevet sprøjtet med narkotika – eller nogen anden væske. Det skriver Sky News.

Folk fra Paris, og en række storbyer rundt omkring i Frankrig, har sagt, at de er blevet stukket med en nål. Det er sket uden deres vidende eller tilladelse.

Det er for eksempel på natklubber, at politiet har fået besked om, at folk er blevet stukket med en sprøjte. Arkivfoto. Foto: Henning Kaiser Vis mere Det er for eksempel på natklubber, at politiet har fået besked om, at folk er blevet stukket med en sprøjte. Arkivfoto. Foto: Henning Kaiser

Det er flest kvinder, det er gået ud over. De viser et tydeligt mærke, som tegn på et nålestik, og de følte sig efter stikket helt groggy.

Ejerne af natklubberne forsøger i samarbejde med politiet at få folk til at blive opmærksomme på problemet.

Men det er ikke kun et fransk problem. Den engelske regering studerer også nålestik på diskoteker og natklubber. Og politiet i Belgien og Holland har også haft enkelte sager.

Den 18-årige Tomas Laux var den 4. maj til en rapkoncert i den franske by Lille. Han røg marihuana og drak noget alkohol under koncerten.

Da han kom hjem, følte han sig svimmel og havde hovedpine. Så fik han øje på et lille stikmærke under sin arm.

Da symptomerne ikke var forsvundet den næste morgen, gik Tomas Laux til lægen. Han bekræftede, at han var blevet stukket.

»Jeg er holdt op med at gå til koncerter, siden det skete,« siger Tomas Laux.

I Frankrig er der foreløbig 302 mennesker, der har udfyldt den formelle klage over mulige nålestik

Selvom flere politidistrikter efterforsker sagerne, er der ikke nogen, som er blevet anholdt.

I Storbritannien udgav parlamentet i april måned i år en rapport om nålestik i pubber og natklubber. Den kom efter en pludselig stigning i tilfældene sidste år.

Politiet kunne i oktober 2021 rapportere over 1.000 tilfælde af nålestik på uskyldige medborgere.

Det faldt sammen med, at de studerende fik lov til at vende tilbage til klasseværelserne igen, oven på covid-19 restriktionerne.