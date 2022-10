Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

38 dage på posten kunne det blive til.

Den britiske finansminister, Kwasi Kwarteng, er fredag blevet fyret.

Det oplyser Kwasi Kwarteng selv i en meddelelse på Twitter.

Kwartengs fald blev sat i gang af en skattereform den 23. september, hvor han annoncerede milliarder af skattelettelser til landets rigeste.

pic.twitter.com/4nvtyGWCoA — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 14, 2022

Forslaget skubbede det britiske pund til et rekordlavt niveau over for dollaren, sendte omkostningerne ved statslån og realkreditrenter op og førte til en hidtil uset indgriben fra Bank of England.

Premierminister Truss og Kwarteng, som har været nære venner i årevis, insisterede på, at turbulensen i den britiske økonomi var en del af et globalt problem, der blev forværret af krigen i Ukraine og post-pandemisk opsving.

Mens premierministerens fokus vil være på at vælge en ny kansler, er der klar til at blive fornyet fokus på, om Truss kan forblive i jobbet, skriver britiske medier

Det konservative parti har nu haft fire kanslere i de seneste tre år – Kwarteng, Nadhim Zahawi, Rishi Sunak og Sajid Javid.