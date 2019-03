Luke Perrys tætteste familie har indtil nu været stille, efter den amerikanske skuespiller mandag døde i en alder af 52 år.

I første omgang bad familien om fred efter Beverly Hills-stjernens død, men nu bryder datteren Sophie så tavsheden.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor hun blandt andet fortæller, at hun var i Malawi, da hendes far blev indlagt på hospitalet i Los Angeles.

'Meget er sket den seneste uge. Alt er gået så stærkt. Jeg nåede lige hjem fra Malawi for at være sammen med min familie. Og i de seneste 24 timer har jeg modtaget overvældende meget kærlighed og støtte,' starter den 18-årige Sophie Perry opslaget.

A lot has happened in this past week for me. Everything is happening so fast. I made it back from Malawi just in time to be here with my family, And in the past 24 hours I have received an overwhelming amount of love and support. I cannot individually respond to the hundreds of beautiful and heartfelt messages, but I see them, and appreciate you all for sending positivity to my family and I. I'm not really sure what to say or do in this situation, it's something you aren't ever given a lesson on how to handle, especially when it's all happening in the public eye. So bare with me and know that I am grateful for all the love. Just, being grateful quietly.

'Jeg kan ikke svare alle de mange hundredvis af smukke og dybfølte beskeder, men jeg ser dem, og jeg takker jer alle sammen for at sende positive tanker til mig og min familie. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal sige eller gøre i denne situation. Det er noget, man aldrig får lært, hvordan man skal håndtere - især når det hele sker i fuld offentlighed. Så bær over med mig og vid, at jeg er taknemmelig for al den kærlighed. Bare på en stille måde,' slutter hun opslaget.

Luke Perry blev den 27. februar indlagt på St. Joseph's Hospital i Burbank, Los Angeles, efter han var blevet ramt af et slagtilfælde.

Mandag var han så omgivet af hele sin tætteste familie - blandt andre også sin forlovede Wendy Madison Bauer - da han afgik ved døden.

Luke Perry har udover datteren Sophie også sønnen Jack på 21. Dem har han sammen med den tidligere model Rachel ’Minnie’ Sharp, som han blev skilt fra i 2003.