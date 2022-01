Hun var alene på arbejde i møbelbutikken, da manden kom ind.

Manden, der gav hende 'en dårlig fornemmelse'. Det blev det sidste, hun skrev i en sms-besked til en veninde, før hun blev fundet død.

Amerikanske Brianna Kupfer på 24 år var torsdag i sidste uge på arbejde i den luksuriøse møbelforretning Croft House i Los Angeles, da tragedien skete.

Det skriver CNN og People.

Der er blevet lagt mange blomster foran Croft House-butikken, hvor Brianna Kupfer arbejdede. Foto: Emma McIntyre Vis mere Der er blevet lagt mange blomster foran Croft House-butikken, hvor Brianna Kupfer arbejdede. Foto: Emma McIntyre

På et pressemøde har politiinspektør John Radkte fra Los Angeles Police Department fortalt, at den unge kvinde klokken 13.36 lokal tid sendte en besked:

»Hun sendte en besked til en veninde og lod hende vide, at der var en person i butikken, der gav hende 'en dårlig fornemmelse',« fortæller han.

»Desværre så personen (veninden, red.) ikke beskeden med det samme.«

Klokken 13.50 dukkede en anden kunde op i butikken – og fandt Brianna liggende død på jorden. Dækket af blod.

Det viste sig, at hun var blevet stukket med en kniv, og siden har politiet ledt efter den mystiske mand, der havde været i butikken sammen med hende.

Både overvågningsbilleder og -video er blevet delt af den formodede gerningsmand, og natten til onsdag dansk tid har politiet fundet frem til hans identitet:

Den 31-årige Shawn Laval Smith.

»Han betragtes som bevæbnet og farlig. Tag ikke kontakt til ham. Ring 911 (der svarer til 112 herhjemme, red.),« oplyste politiet på Twitter onsdag.

Siden er det kommet frem, at han er blevet anholdt.

Det vides endnu ikke, hvad motivet til drabet kan have været. Men der er intet, der tyder på, at der tidligere har været kontakt mellem Brianna og den formodede gerningsmand.

Ifølge politiet tyder det derfor på, at Brianna var et tilfældigt offer, og at det var tilfældigt, at manden lige var gået ind i møbelbutikken.

De lokale beboere i Westside-området i den amerikanske storby har siden doneret mere end 200.000 dollar til en dusør til den eller dem, der kan give politiet oplyser, som kan føre til anholdelsen af manden.