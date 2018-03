Manden, der grundlagde et af de mest ikoniske legetøjskæder Toys R US, Charles Lazarus, er død, 94 år.

Det skriver Bloomberg.

Charles P. Lazarus, Toys ‘R’ Us Founder, Dies at 94 https://t.co/ITaa394OzC @NYT pic.twitter.com/rhcaf0pJNn — SquareOne™ (@Square1Tax) March 22, 2018

Charles Lazarus skabte Toys R Us for 70 år siden, men på tragisk vis har han måttet se til, mens den store legetøjskæde er gået konkurs. Torsdag døde han i sit hjem i Manhatten.

'Der har været mange sørgelige momenter fra Toys R Us i den seneste tid, men der er ikke noget mere hjerteskærende end, at vores elskede grundlægger er død. Vi vil altid være taknemmelige for hans positive energi og passion for kunderne og børnene,' skriver firmaet i en pressemeddelelse ifølge Bloomberg.

Lazarus skabte legetøjsbutikken kort efter anden verdenskrig, da han forudså, at postkrigens babyboom ville skabe en stor efterspørgsel efter legetøj.

Det fik han ret i. I 1957 åbnede han den første Toys R Us-butik i Washington med det ikonisk omvendte 'R', der skal symbolisere, at det er skrevet af et barn. Og i 1965 blev den kendte giraf fra logoet, Geoffrey, skabt.

I 1978 blev firmaet børsnoteret, og voksede sig derfra til en 66 milliarder kroner stor mastodont. I 1987 tjente Lazarus over 300 millioner kroner, og var ifølge Forbes en af USAs rigeste direktører. I 1994 solgte han sin aktieandele.

Men i september sidste år måtte firmaet begære sig konkurs med en gæld på over 30 milliarder kroner. Det har fået Toys R Us til at lukke flere tusinde butikker i 38 lande.

Charles Lazarus efterlader sig to døtre, Ruth og Diane.