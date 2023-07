For Vladimir Putin vil der blive et før og efter forrige weekends mytteriforsøg udført af Jevgenij Prigozjin og hans Wagner-lejesoldater.

Og det vil forandre den russiske præsident.

»Det vil være naturligt, at Putin begynder at se sig om efter 'utro tjenere', og han vil blive mere paranoid,« vurderer den norske efterretningsekspert Tom Røseth over for VG:

»En tidligere medspiller og ven, Prigozjin, har stukket ham i ryggen, som han selv udtrykker det.«

Den stigende paranoia vil sandsynligvis samtidig udløse nye, øgede sikkerhedsforanstaltninger for at hindre gentagelser, lyder det også:

Det kunne være indførsel af strengere sikkerhedskontrol og loyalitetstests for den nærmeste kreds omkring Vladimir Putin.

Det kunne være en dybere afdækning af mulige Prigozjin-støtter i Kreml.

Og i gammel sovjetrussiske tradition kan man hurtigt blive mistænkt for at have støtte oprøret, hvis man ikke aktivt har foretaget sig noget for at bekæmpe det, lyder det fra efterretningseksperten Tom Røseth.

Altså skyldig til det modsatte er bevist.

»Det vigtigste, som folk kommer til at skulle svare på, er, hvad de lavede sidste weekend,« siger Tom Røseth.

Også lærer ved Stabskolen i Forsvaret, Geir Hågen Karlsen, er enig.

»Der er stor sandsynlighed for, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive kraftigt skærpet,« siger han.

Det var for en uge siden, at Wagner-gruppen marcherede mod Moskva og undervejs indtog millionbyen Rostov.

Siden blev mytteriet pludseligt afblæst, og Jevgenij Prigozjin er ikke blevet set offentligt, siden han forlod Rostov.

Han menes at opholde sig i Belarus, der har givet ham tilladelse til at flytte til landet.