I flere minutter fremfører den kvindelige stemme anklagerne mod Susan Wright:

At hun har dræbt sin mand, at hun nu stiller op til Kongressen for at dække over det, at hun oprettede en livsforsikring til en million dollar kun et halvt år inden mandens død.

I den amerikanske stat Texas er en Trump-støttet kandidat til et ekstraordinært Kongres-valg blevet udsat for nogle voldsomt opsigtsvækkende beskyldninger. Det skriver Politico.

Det er gået ud over Susan Wright.

Susan Wright med den afdøde ægtemand, Ron Wright.

Hun stiller om som kandidat til det sæde i Repræsentanternes Hus, der er blevet ledigt, fordi hendes mand, Ron Wright, i februar døde efter at være blevet testet covid-19-positiv. Op til første valgrunde i weekenden begyndte de mystiske telefonopkald at dukke op hos folk i valgdistriktet.

Her fremkommer en automatiseret stemme med de mange anklager, der skulle være baseret på 'fortrolige kilder'. Det lyder blandt andet også, at Susan Wright skulle have fortalt en sygeplejerske, hvordan hun med vilje havde ladet sig blive smittet med coronavirussen for at kunne smitte sin kræftsyge mand.

Opkaldene har ingen afsender, men Susan Wright er ikke i tvivl om, at de kommer fra en politisk konkurrent.

»Dette er ulovligt, umoralsk og forkert. Ingen kloak er åbenbart for dyb til, at nogle politikere ikke vil hoppe i den,« siger hun.

Donald Trump har givet sin støtte til Nancy Wright. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Donald Trump har givet sin støtte til Nancy Wright. Foto: OCTAVIO JONES

Det ser dog ikke ud til, at de mystiske opkald har påvirket Susan Wrights kampagne, for hun vandt første valgrunde i lørdags med 19 procent af stemmerne i Texas' sjette valgdistrikt, der ligger tæt på Dallas og Fort Worth

Valget kan også ses som et pejlemærke for, hvor meget indflydelse Donald Trump stadig har hos det republikanske parti.

Susan Wright er nemlig støttet af den tidligere præsident – af hendes hjemmeside fremgår det, at hun blandt andet er for retten til at bære våben, imod abort, og tilhænger af den mur, Donald Trump har ønsket at bygge på grænsen til Mexico.

»Susan gik stærkt frem, efter at jeg støttede hende i sidste uge. Hendes vidunderlige mand kigger ned og er meget stolt af hende,« lyder det i en udtalelse fra Donald Trump.

Det vides endnu ikke, hvornår anden runde af det ekstraordinære valg skal gennemføres.