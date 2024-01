Vi er vant til at se ham i en olivenfarvet militærtrøje.

Men i forbindelse med et statsbesøg i Estland torsdag har den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, udstyret trøjen med et budskab til Putin.

Budskabet er skrevet med tal.

Det skriver Bild.

Tallene, der er trykt i korsform på brystet af præsidentens trøje, er koordinaterne på den position i Sortehavet, hvor ukrainerne sænkede det russiske skib 'Moskva'.

Tallene skulle være koordinaterne for, hvor ukrainerne sænkede det russiske krigsskib ´Moskva'. Foto: RAUL MEE HANDOUT Vis mere Tallene skulle være koordinaterne for, hvor ukrainerne sænkede det russiske krigsskib ´Moskva'. Foto: RAUL MEE HANDOUT

Skibet var Ruslands kronjuvel i Sortehavet.

Det var 186 meter langt, og havde plads til 500 besætningsmedlemmer.

Skibet er paradoksalt nok bygget i Ukraine.

Det var bevæbnet med en række antiskibs- og luftværnsmissiler, torpedoer, flådekanoner og missilforsvarssystemer.

At det lykkedes Ukraine at sænke skibet, er en landets største skalpe i kampen mod Rusland.

I Estlands parlament bar Zelenskyj en trøje, som han lige havde fået af landets premierminister, Kaja Kallas. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere I Estlands parlament bar Zelenskyj en trøje, som han lige havde fået af landets premierminister, Kaja Kallas. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

Og at Zelenskyj bærer koordinaterne på trøjen regnes som en advarsel til Putin om, at det skam kan ske igen.

Under besøget i Estland fik Zelenskyj overrakt en olivengrøn trøje mere til samlingen. Også den havde et budskab. På den stod nemlig det estiske udtryk 'Kaitsetahe', som skulle betyde 'vilje til at forsvare'.

Trøjen fik han af Estlands premierminister Kaja Kallas, og han bar den prompte, da han holdt tale i parlamentet.

Kallas var i øvrigt klædt i Ukraines farver: blåt og gult.