Torsdag blev det meddelt, at den berygtede Wagner-gruppe bliver trukket ud af Ukraine.

Det kom ud, efter Wagner-chefen Jevgenij Prigozjin nægtede at underskrive en kontrakt med Kreml, som ville overtage al styring af lejesoldaterne.

Og siden har spørgsmålet om, hvad der skal ske med gruppen, stået hen i det uvisse. Specielt fordi ingen har set den tidligere Wagner-chef i flere dage.

Men nu viser nye satellitbilleder, hvad der kunne ligne en ny Wagner-base.

Billederne viser mere end 250 telte, der er blevet sat op på under to uger. Foto: Planet Labs PBC/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Billederne viser mere end 250 telte, der er blevet sat op på under to uger. Foto: Planet Labs PBC/Reuters/Ritzau Scanpix

På billederne, der er taget 15. juni, kan man se en forladt militærbase tæt på byen Tsel, der er 230 kilometer fra den ukrainske grænse.

Men ser man på billederne bare femten dage efter, så sker der løjer på den ellers nedlagte base.

Satellitbilleder fra 30. juni viser, hvordan der er opsat mere end 250 nye telte.

Den nu tidligere Wagner-chef Prigozjin fik efter det timelange mytteri, hvor han sammen med Wagner-soldaterne marcherede mod Moskva i protest over det russiske forsvarsministerium, fri passage til at bo i eksil i Belarus.

Her kan man se, hvordan Wagner-logoet er ved at blive fjernet fra gruppens hovedkvarter i Sankt Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her kan man se, hvordan Wagner-logoet er ved at blive fjernet fra gruppens hovedkvarter i Sankt Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Og tirsdag sagde den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, at han havde tilbudt Wagner-gruppen en forladt militærbase i Belarus.

Til B.T. sagde den tidligere chefanalytiker fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo, at man i Rusland forsøger at overføre Wagner-soldaterne til den russiske hær, men at den hårde kerne i Wagner-gruppen næppe vil følge med, fordi de er loyale over for den tidligere Wagner-chef.

»Jeg tvivler meget på, at de vil komme i en situation, hvor de kan få nogen fra den hårde kerne omkring Prigozjin til at rykke over i de regulære styrker. Det kan godt være, at de kan få nogen derover, men ikke nogen af de dygtigste og dem, som beslutter noget,« sagde Kaarsbo til B.T.

Et belarusisk medie skrev mandag på Telegram, at beboerne i Tsel havde bemærket usædvanlig aktivitet nær byen.

En skovarbejder har ifølge mediet fortalt, at »50 mennesker fra 13 nærliggende skovbrug blev hentet for at bygge en lejr til Wagner, som skulle indeholde omkring 1.780 køjesenge med fire senge og 400 toiletter.«

Der er dog ingen, der endnu har bekræftet, om den forladte lejr er Wagner-gruppens nye base.