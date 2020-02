Er der liv andre steder end på jorden? Spørgsmålet bliver stillet dagligt, men svarene er forskellige.

Forskere har dog måsket fundet frem til et bevis for, at der sker et eller andet derude i rummet, men hvad det er, står stadig ikke klart.

Det er The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, som har fundet frem til de her radiosignaler, og der er faktisk et bestemt mønster i dem, skriver CNN.

Mellem den 16. september 2018 og den 30. oktober 2019 har man fundet frem til, at lydene fra rummet kommer hver 16,35 dag.

Når lydene starter, så kommer der et enkelt eller to udbrud per time i fire dage. Derfra stopper lydene igen og starter først igen 12 dage senere.

Lydene kommer fra omkring en halv milliard lysår væk fra jorden.

Man håber nu på, at hvis man finder frem til, hvor lyden kommer fra, så vil man også kunne finde ud af, hvad det er, som skaber lyden.

Det er ikke første gang, at man har sporet lyd, der går under forkortelsen FRB, som står for ‘fast radio bursts’. Første gang man sporede lignende var tilbage i 2017. Dengang kom lyden tre milliarder fra et sted tre milliarder lysår væk.