Første gang forskere bemærkede de kæmpestore kratere var tilbage i 2014.

Ved halvøen Yamal i Sibirien opdagede man et 40 meter bredt hul i jorden. Siden har der vist sig at være omkring 20 af den slags, men årsagen til kraternes eksistens har været omgærdet af mystik.

Indtil nu, hvor en gruppe russiske forskere har fundet frem til en teori, skriver Videnskab.dk.

For de kæmpestore kratere bliver formentlig til som en konsekvens af klimaforandringer, der får jorden til at eksplodere.

Det første krater er dette, der blev fundet i Yamal Peninsula i Sibirien i 2014. Foto: AFP/Vasily Bogoyavlensky

Når permafrosten i jorden tør som følge af de højere temperaturer, kan store kratere tage form dybt under jorden i lommer af tøet jord. I lommerne kan metan ophobe sig, og til sidst kan gassen skabe så stort et tryk, at låget ryger af i en form for eksplosion.

Ofte har kraterne en kort levetid, fordi de relativt hurtigt fyldes med vand, og dermed i løbet af nogle år bliver til små søer.

Men det er lykkedes forskere fra Oil and Gas Research Institute ved Russian Academy of Sciences og forskningsinstituttet Skoltech at lokalisere et nyere krater, som de har undersøgt ved hjælp af en drone.

Med optagelserne er det lykkedes dem at komme helt ned i hulrummet, og dronepiloten, Igor Bogoyavlensky, omtaler det som den sværeste opgave nogensinde. Han måtte ligge med ansigtet direkte ned i et 10 etager dybt krater og med armene hængende over hovedet for at kontrollere dronen.

Der er i alt blevet fundet omkring 20 kratere i Sibirien. Foto: Vasily Bogoyavlensky

Det er lykkedes dem at bruge optagelserne til at skabe en 3D-model af krateret, og det har hjulpet forskerne til en bedre forståelse af det opsigtsvækkende fænomen.

»Vi fandt objektet i nærmest nyskabt tilstand. Der var endnu ikke vand i det. Derudover er det gigantiske, underjordiske hulrum i isen unikt i sig selv. En del af iskuplen stod tilbage i hulrummet; før eksplosionen var der denne her cirkelformede kuppel, og dens bund var ellipseformet […]. På den måde ved vi, at C17-krateret er skabt som følge af en anomalitet i dybet og en uregelmæssig varmetilførsel,« siger Vasily Bogoyavlensky, OGRIs direktør og leder af ekspeditionen.