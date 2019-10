Et familiemedlem var kommet til huset, for at følge børnene i skole.

Her opdagede familiemedlemmet først moren, en 40-årig kvinde, der lå død i sofaen, blødende fra et stort sår.

Det bekræfter de lokale politimyndigheder.

»Personen fandt et menneske, der blødte, liggende i en position i sofaen i den nederste etage af huset, og derefter kontaktede personen politiet,« siger distriktsadvokat Tim Cruz.

Ingen ved med sikkerhed, hvad der er foregået i det to-etagers hus, hvor en hel familie mandag blev fundet dræbt.

Familien på fem medlemmer, mor, far, to 9-årige tvillinger og en 11-årig pige blev fundet i deres to-etagers hus i Massachusetts.

»En kriminel handling er sket i det hus, og tre små børn er døde som resultat af det. Der er ikke mange svar på en pokkers masse spørgsmål.«

Det udtaler de lokale myndigheder om sagen til ABC News.

Det var familiemedlemmet, hvis yderligere relation til familien endnu ikke er kendt, der tog kontakt til politiet.

Da politiet ankom til stedet, fandt de først den 40-årige kvinde, dernæst de tre små børn og til sidst faren, en 43-årig mand.

Politiet bekræfter, ifølge ABC News, at alle personer er medlemmer af den samme familie.

Deres identiteter er dog endnu ikke offentliggjort, fordi andre familiemedlemmer stadig ikke er orienteret om dødsfaldene.

Alle fem personer viste sig at være blevet skudt, og politiet siger, at det er et isoleret tilfælde, og at der ikke er meldt om skud andre steder i området omkring familiens hus eller i tidsrummet for familiens tragiske død.

Samtidig siger myndighederne, at der ikke var nogen tidligere meldinger om vold i hjemmet eller andre problemer:

»Der var ingen indikationer på, eller nogen tidligere opkald, der kunne indikere, at der skulle være nogen problemer i hjemmet,« siger politichef i Abington, David Majenski.

Selvom man nu ved, at alle familiemedlemmerne er blevet skudt, mangler man stadig at få svar på, hvem der gjorde det, og hvorfor familien skulle slås ihjel.