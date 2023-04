Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det seneste års tid er en række personer i toppen af det russiske samfund på mystisk og uhyggelig vis blevet fundet døde.

Nu er det sket igen, da en vicegeneraldirektør for et russisk energiselskab er blevet fundet død – i en fængselscelle.

Det skriver en række medier som Daily Mail, RadarOnline og The Times.

Der er tale om den 49-årige Igor Shkurko, der arbejdede i energiselskabet Yakutskenergo og var medlem af den russiske præsident, Vladimir Putins, parti.

Energy boss Igor Shkurko is found dead in his prison cell in Russia after bribe accusation https://t.co/IpkgwwwNZc pic.twitter.com/pzyzUunsIt — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 5, 2023

Han blev tirsdag fundet død i sin celle i et detentionscenter i Jakutsk, der er en havneby i det østlige Sibirien.

Der sad han, fordi han var blevet anklaget for at have taget imod bestikkelse.

Ifølge Daily Mail havde han dagen inden sin død indsendt en appel, hvori han hævdede, at anklagen mod ham var uretfærdig.

Efter nyheden om hans død er kommet frem, har hans firma udsendt en udtalelse:

»Vi vil huske ham som en åben, gæstfri person med et stort hjerte og en god sans for humor, det omsorgsfulde overhoved for en sammentømret familie,« lyder det ifølge Daily Mail.

Igor Shkurko efterlader sig hustru og to sønner.

De russiske myndigheder har ifølge RadarOnline ikke offentliggjort noget om dødsårsagen, men onsdag forlød det, at de foreløbige undersøgelser pegede på, at hans bortgang ikke skyldtes noget 'kriminelt'.

Igor Shkurko skriver sig dermed ind i række af personer i toppen af de russiske samfund, som det seneste års tid er blevet fundet døde. Ofte på mystisk og brutal vis.

Stort set alle sagerne er efterfølgende blevet betegnet som mulige selvmord – men flere har særligt på de sociale medier luftet deres tvivl om den forklaring.

Flere har i hvert fald spekuleret i, hvorvidt der i virkeligheden kan være tale om drab eller likvideringer, for det er efterfølgende kommet frem, at nogle af de døde russiske topfolk havde udtalt sig kritisk om eksempelvis krigen i Ukraine.

Det har formentlig også været med til, at sagerne har fået så stor mediebevågenhed – og det har fået flere folk til at læse hver sin tolkning ind i det, der er sket.

En optælling viser ifølge RadarOnline, at mindst 40 højtprofilerede russere er døde under mystiske omstændigheder.

Det antal dækker over blandt andre oligarker, videnskabsmænd, militærgeneraler og embedsmænd i Kreml, lyder det.

Shkurkos medlemskab af det regerende parti i Rusland blev ifølge The Times suspenderet, da efterforskningen mod ham for bestikkelse gik i gang.