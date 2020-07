De står over for noget af et mysterium i det afrikanske land Botswana. Omkring 350 elefanter er døde i løbet af nogle få uger.

Det begyndte i maj, hvor de første elefanter døde i Okavango-deltaet i den nordlige del af landet. Det skriver Sky News.

Men i midten af juni var antallet af døde elefanter steget til 169. Dette tal er imidlertid blevet fordoblet siden da.

En optælling foretaget fra et fly viser, at 70 procent af de døde elefantkroppe ligger nær vandhuller,

En elefant i et vandhul ved Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN Vis mere En elefant i et vandhul ved Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN

Dødsårsagen er stadig ikke fundet.

Botswanas regering hævder, at de to mest sandsynlige årsager – forgiftning begået af mennesker og sygdommen anthrax – begge er udelukket.

Situationen er kritisk, mener Niall McCann fra den engelske forening National Park Rescue.

»Mindst 350 elefanter er døde – alene antallet er overraskende. En tredjedel af Afrikas elefanter lever i Botswana, og 10 procent af dem er i denne region, så det kan have kæmpe betydning for den globale population,« fortæller han Sky News.

Kvæg og elefanter ved et vandhul i Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN Vis mere Kvæg og elefanter ved et vandhul i Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN

Der er rapporter om dyr, der løber rundt i cirkler, før de dør. Måske skyldes det, at de er blevet neurologisk svækket.

Men eksperterne er endnu ikke sikre på, om det er mennesker, der dræber elefanterne, eller det sker af naturlige årsager.

Elefanter og økoturisme udgør en stor del af Botswanas bruttonationalprodukt. De risikerer med andre ord en økonomisk krise, hvis de ikke finder ud af, hvad elefanterne dør af.

»Vi har desperat brug for at komme til bunds i det her,« siger Niall McCann.

Elefanter i et vandhul i Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN Vis mere Elefanter i et vandhul i Okavango-deltaet i Botswana. Foto: MONIRUL BHUIYAN

Mens krybskytteri er den alvorligste trussel mod de afrikanske elefanter, har Botswana set antallet vokse fra 80.000 sidst i 1990erne til omkring 130.000 de seneste år.