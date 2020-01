I Wuhan er yderligere 136 personer bekræftet syge af sars-lignende virus. Beijing melder om første tilfælde.

Sundhedsmyndigheder i den kinesiske by Wuhan har i weekenden registreret 136 nye tilfælde af lungebetændelse, som skyldes et udbrud af et nyt virus.

Det oplyser byens sundhedskommission mandag.

En person er bekræftet død, oplyser myndigheden. Det er det tredje dødsfald, som knyttes til virusset.

Desuden er der i to andre provinser i Kina registreret tre tilfælde af virusset fordelt på et tilfælde i provinsen Guangdong og to i hovedstaden Beijing.

Det er første gang, at personer er fundet smittet med virusset i andre dele af Kina end Wuhan.

Sundhedsmyndighederne i Beijing oplyser, at to personer, som havde rejst til Wuhan, bliver behandlet for lungebetændelse, som menes at skyldes virusset. Begge personers tilstand er stabil.

Det er uvist, hvorfra virusset stammer, men det menes at komme fra et fiskemarked i Wuhan.

Desuden er der konstateret tre tilfælde af virusset i udlandet. To i Thailand og et i Japan. I begge lande har myndighederne udtalt, at det drejer sig om besøgende fra Wuhan.

Med de 139 nye tilfælde er antallet af smittede i Kina oppe på 201. Heraf 198 i Wuhan.

I Wuhan, der har 11 millioner indbyggere, bliver cirka 170 personer fortsat behandlet på hospitaler. Ni af patienterne er i kritisk tilstand.

25 personer, som har været indlagt, er blevet kureret, oplyser byens sundhedskommission.

Det nye virus er et corona-virus og menes at være i familie med virusset sars, der kostede næsten 650 mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

Der er ifølge de kinesiske myndigheder indtil videre ikke fundet tegn på, at virusset smitter mennesker imellem. Men det kan ikke afvises.

Nogle eksperter siger, at det nye virus nok ikke er ligeså farligt som sars, men kendskabet til det er fortsat begrænset, og der findes ikke en vaccine mod det.

/ritzau/Reuters