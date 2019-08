Mindst 127 amerikanere fordelt over 15 stater er blevet alvorligt syge, og ingen ved helt hvorfor.

Fælles for dem alle er dog, at de har benyttet sig af e-cigaretter.

Alle lider de af problemer med lungerne, og har derfor problemer med at trække vejret, efter at have brugt e-cigaretter med enten nikotin eller THC - de euforiserende stof i hash, skriver NBC News.

Lægerne ved ikke, hvad de konkret fejler, og det forvirrer kun sundhedsvæsenet yderligere, at tilfældene er spredt over hele landet.

En opgørelse foretaget af NBC News viser, at 19 mennesker er indlagt med symptomerne alene i Californien.

I New York og New jersey er henholdsvis 13 og ni personer indlagt med udefinerbare lungeproblemer, og både i North Carolina og Virginia er en håndfuld personer indlagt.

Listen fortsætter, og alle steder har lægepersonalet problemer med at stille en konkret diagnose.

I flere tilfælde har det været nødvendigt at koble patienterne på maskiner, fordi de ikke selv er i stand til at trække vejret.

I skrivende stund er der ingen, der er døde som følge af lungeproblemerne, men landet over arbejder myndighederne for at finde ud af, hvad det mystiske sygdomsudbrud skyldes.

De undersøger, hvorvidt det enten er en ingrediens, en e-væske, en købsmetode eller en reservedel, der bærer skylden for de mange indlæggelser.

Flere af patienterne har købt deres e-cigaretprodukter på gaden, og det kan meget vel være dér, synderen skal findes.

»Beviserne peger på, at gadekøbte produkter, der indeholder THC eller andre syntetiske stoffer, er årsagen til de mange sygdomstilfælde,« lyder det fra Gregory Conley, der er præsident i American Vaping Association til NBC News.