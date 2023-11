En ukendt og i nogle tilfælde dødelig sygdom spreder sig blandt hunde på tværs af USA.

Den mystiske sygdom bliver af landbrugsministeriet i staten Oregon beskrevet som »en atypisk smitsom luftvejssygdom hos hunde«.

Symptomerne omfatter hoste, nys, udmattethed og udflåd fra næse og øjne, skriver CNN.

Dyrlæger flere steder i landet er stødt på sygdommen. I staten Oregon har dyrlæger indrapporteret mere end 200 tilfælde. Andre tilfælde er blevet indrapporteret i Colorado, Illinois og New Hampshire.

Hundene tester i overvejende grad negativ for gængse luftvejsinfektioner, ligesom gængse behandlingsmetoder generelt ikke virker – det er med andre ord et mysterium, hvad der er galt med hundene.

En forsker i veterinærsygdomme, David B. Needle, understreger over for CNN, at sygdommen sjældent er dødelig – men at der hænder i nogle tilfælde.

»Vi tror, at det kan skyldes sekundære infektioner.«

Han tilføjer, at der muligvis er tale om en bakterie, der har tilpasset sig hunde.