De dør i hobetal, de små sangfugle. Og ingen ved hvorfor.

»Vi klør os stadig i hovedet over det her,« siger dyreepidemiolog David Stallknecht.

Ifølge Sciencemag har en mystisk sygdom siden maj slået 'utallige' sangfugle ihjel i den østlige del af USA. De første tilfælde blev opdaget omkring landets hovedstad, Washington DC, men siden er dødsfaldene registreret helt vejen til Kentucky og Indiana mod vest og mod nord til Pennsylvania.

Især fire fuglearter er blevet ramt af den mystiske sygdom: sorte trupial, blå skovskade, vandredrossel og stær. Men sygdommen er i alt konstateret hos mindst et dusin arter og især hos yngre fugle.

Fællesnævneren er, at der intet er at gøre. Fuglene dør eller bliver aflivet.

Jennifer Toussaint, chefen for dyrekontrol i Arlington, beskriver de karakteristiske symptomer hos de skovskadeunger, hun for nylig fik bragt ind: De var sløve, ude af stand til at holde balancen, og en hinde var vokset hen over deres øjne.

Hundredvis af fugle er indtil videre blevet undersøgt uden resultat.

Indtil videre er flere årsager til de massive dødstal dog udelukket. Eksempelvis salmonella, flere forskellige potentielle virusser og parasitter. Der har i de seneste måneder været sæson for cikader, og derfor har mistanken også rettet sig mod en smitte herfra, men det ser heller ikke ud til at være tilfældet.

Ingen ved, hvorfor fuglene dør. Foto: Jon Cherry Vis mere Ingen ved, hvorfor fuglene dør. Foto: Jon Cherry

»At finde ud af, hvad det ikke skyldes, kan være lige så hjælpsomt som at finde ud af, hvad årsagen er,« som Jennifer Toussaint optimistisk udtrykker det.

Tusindvis af amerikanere har i den seneste tid indrapporteret fund af døde sangfugle, og det har samtidig hjulpet til at kortlægge omfanget.

Myndighederne opfordrer befolkningen til at fortsætte med det, samtidig med at folk opfordres til at begrave døde fugle og fjerne foderbrætter, så risikoen. for at fuglene samles og smitter hinanden. mindskes.