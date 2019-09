Ny plage har ramt koralrev i Det Caribiske Hav. Fortvivlede forskere sammenligner sygdommen med ebola.

En ny og dødelig sygdom kan med hidtil uset hastighed ramme store mængder koraller i Det Caribiske Hav.

Sygdommen resulterer i tab af væv hos stenkoraller - koralrevets byggesten - og har flere steder tvunget forskere til at rive koraller af revene.

Dermed bryder forskerne en grundregel om aldrig at røre korallerne. Det gør de for at stoppe sygdommen i at sprede sig til de endnu ikke ramte dele af revene.

- Jeg har aldrig set noget, der rammer så mange arter så hurtigt og så ondartet - og det fortsætter bare, siger Marylin Brandt fra University of the Virgin Islands.

Hun er involveret i forsøget på at redde revene ud for øen Sankt Thomas, som er en del af De Amerikanske Jomfruøer, det tidligere Dansk Vestindien.

- Alle de sygdomme, som jeg tidligere har undersøgt, har mindet om influenza. De kommer hvert år i sæsoner, og nogle gange er der værre udbrud. Men denne her minder mere om ebola. Den er en dræber, og vi ved ikke, hvordan man stopper den, siger Marilyn Brandt.

Sygdommen har på engelsk fået navnet "Stony Coral Tissue Loss Disease" og medfører hurtigt tab af væv.

Først viser den sig på korallen i form af hvide plamager, der langsomt breder sig og til sidst fjerner al farve og liv fra den.

Den blev først registreret i Florida i 2014. For tiden sender forskere prøver til andre stater i USA for at finde ud af, hvad der kan gøres ved sygdommen, som kan ramme mindst 20 forskellige arter.

Disse arter udgør omkring halvdelen af korallerne i Floridas rev og omkring en tredjedel af alle koraller i Det Caribiske Hav.

Truslen er særdeles alvorlig. De sårbare økosystemer er i forvejen under pres fra stigende havtemperaturer, som har ført til blegning af koraller i stort omfang - nok mest kendt ved verdens største koralrev, Great Barrier Reef i Australien.

Koralrevene omkring øerne i området Florida Upper Keys er mindsket med omkring 40 procent i perioden 2013 til 2018 ifølge de lokale naturmyndigheder.

Omkring en procent af Jordens overflade er dækket af koraller, som består af tusindvis af små dyr i store kolonier.

/ritzau/Reuters