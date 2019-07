27-årige Anna er Sveriges største influencer og en af verdens mest indtjenende Instagram'ere, men stort set ingen ved, hvem hun er.

Det kan godt være, at danske influencere som Julia Sofia Aastrup, Rasmus Brohave og Albert Dyrlund kan tjene stort på at dele et billede med deres i underkanten af 300.000 følgere på Instagram, men det er ingenting i forhold til en mystisk svensker ved navn Anna Nyström.

Den nærmest myteomspundne 27-årige svenske skønhed har knap otte millioner følgere og er dermed Sveriges største Instagram-profil.

Derudover er hun nummer 44 på Business Insiders liste over personer, som tjener flest penge på Instagram. En liste, som inkluderer alle kendisser verden over.

Vis dette opslag på Instagram Just a repost tonight. To be honest I’ve been feeling really stressed and ”off” these last couple of days. On top of that I fainted today and was unconscious for a while. Luckily Richard caught me when I fell. But I was pretty chocked after and it was a scary feeling not having control of your own body. It has never happened to me before so hopefully it’s just a one time thing! There are a lot of things outside Instagram that you never see, and like everybody else, I have my bad days too. But when I do have them, I try to remind myself of everything good in my life and surround myself with the things and the people I love the most! (So they can be there to catch me, literally haha) It’s easy to look at people over the internet, thinking everything is so damn perfect all the time. But in the end of the day we are all humans, going through our own things or struggles. Anyway, I hope everything is well with you guys Thank you for always being so kind and supporting. It means a lot and I’m really thankful for every single one of you. Et opslag delt af ANNA NYSTRÖM (@annanystrom) den 21. Maj, 2019 kl. 2.46 PDT

På trods af dette ved næsten ingen, hvem hun er, skriver Dagbladet.

Anna Nyström stiller nemlig aldrig op til interviews, hun deltager aldrig på den røde løber og omtales stort set aldrig i medierne.

Ifølge svenske Expressen er den 27-årige influencer så privat, at der har været spekulationer om, hvorvidt hun rent faktisk eksisterer.

Det eneste, offentligheden ved om hende, er de ting, hun selv deler på Instagram, YouTube eller sin blog.

Vis dette opslag på Instagram This one Et opslag delt af ANNA NYSTRÖM (@annanystrom) den 3. Jul, 2019 kl. 10.53 PDT

Her har hun blandt andet afsløret, at hun har en kæreste, som hun har mødt over datingappen Tinder.

Anna Nyström oprettede sin Instagram-profil i 2013, fordi hun - ifølge sin egen blog - led af sundshedsproblemer.

'Jeg havde dage, hvor jeg havde så mange smerter, at jeg ikke kunne rejse mig fra sengen. Jeg har altid elsket at tage billeder, male og alt, som indebærer at være kreativ, så det var naturligt for mig at begynde at dele dette på Instagram,' har svenskeren skrevet til sine følgere.

Da hendes helbred blev bedre, begyndte billederne langsomt at blive skiftet ud med fitness- og modebilleder, og allerede i 2016 havde hun 2,4 millioner følgere.

Vis dette opslag på Instagram @freddystore Et opslag delt af ANNA NYSTRÖM (@annanystrom) den 10. Jun, 2019 kl. 9.57 PDT

Busines Insider skriver, at Anna Nyström i gennemsnit tjener omkring 70.000 kroner per opslag på det sociale medie, men ifølge Dagbladet kan Anna Nyström tjene helt op mod en million svenske kroner på enkelte opslag, hvilket svarer til omkring 700.000 danske kroner.

Og hvis man tager et blik på hendes profil, kan man se, at hun i gennemsnit deler to betalte/annoncerede opslag om måneden, hvilket altså løber op i en vældig god månedsløn.

Udover sin Instagramprofil og sin blog har Nyström også en YouTube-kanal, hvor hun tidligere har fortalt, at hun er en tilbageholden og genert person, som ikke bryder som kendisstatussen, der hører med til at være influencer.

»Jeg er meget gernert. Jeg tror ikke, at folk får det indtryk af mig, når de ser min Instagramprofil, men så snart jeg havner foran et kamera, bliver jeg meget gernert. Det at være i rampelyset er ikke lige mig,« har hun sagt i en video.