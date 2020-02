Stormen Dennis har bragt en uventet genstand med sig fra havet.

Der er nemlig drevet et 77 meter langt spøgelsesskib i land på irlands sydvestkyst.

Det fortæller Irish Examiner.

Undersøgelser af skibet har vist, at der er tale om skibet MV Alta, der har drevet forladt rundt på verdenshavene i over et år. Skibet sejler under tanzaniansk flag.

Skibet blev nemlig forladt i september 2018, efter besætningen havde været fanget på skibet i 20 dage på grund af motorproblemer, der ikke kunne løses.

Besætningen udsendte nødsignaler, da de var ved at løbe tør for forsyninger af mad og drikkevand. Skibet var på vej fra Grækenland til Haiti, da motorproblemerne opstod.

TV2’s vejrvært Cecilie Hother har fortalt, at spøgelsesskibets vej til den irske kyst er opstået som konsekvens af stormen Dennis, der har hærget Storbritannien.

Der har ligget et exceptionelt dybt lavtryk nordvest for de britiske øer i weekenden, og det har skabt stormen Dennis, der også har hærget Irland i weekenden. Det har skabt betingelserne for at drive skibet på klipperne på den måde, siger hun.