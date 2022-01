Et efterlysningsbillede af en lille pige med blond hår og blå øjne bliver for tiden delt massivt i både aviser og i tv-programmer.

Det er der som sådan ikke noget underligt i. Det mystiske er, at billederne af hende er to år gamle – og at hun først er blevet meldt savnet nu.

Den sidste gang, nogen så amerikanske Harmony Montgomery fra Manchester i delstaten New Hampshire i live, var hun blot fem år.

Det skriver en række amerikanske medier som People, Fox News og CBS Local.

Men det var først i sidste uge, at det lokale politi blev klar over, at pigen var forsvundet – og at hun ikke har været set i omkring to år.

»Hjælp os med at finde denne lille pige. Nogen ved noget. Gør det rigtige og ring til os,« lød bønnen fra politichef Allen Aldenberg på et pressemøde mandag.

»Indtil nogen viser mig noget, der viser, at hun ikke er i live, så er jeg i redningstilstand lige nu. Alle kræfter er fokuseret på, at Harmony er i live, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde hende i den tilstand.«

Den lille pige, der lider af et dårligt syn, blev meldt forsvundet i sidste uge – uden det er oplyst af hvem eller på hvilken baggrund.

Manchester Police received a report this week that Harmony Montgomery has not been seen since late 2019. The circumstances surrounding this prolonged absence are very concerning and are being thoroughly investigated. pic.twitter.com/WdOEF8X2Uz — Manchester NH Police (@mht_nh_police) December 31, 2021

Sidst, hun blev set, var i oktober 2019, hvor politiet rykkede ud til hendes hjem i en anden forbindelse.

Mystikken, der omgærder sagen, er ikke blevet mindre af, at politiet ikke ønsker at oplyse, hvem pigen – der er syv år nu, hvis hun fortsat er i live – skal have boet hos, da hun forsvundet, og man har heller ikke ønsket at oplyse nærmere om hendes familie eller om, hvad familien ved om sagen.

Politichef Allen Aldenberg har dog oplyst, at man har talt med 'mange, mange familiemedlemmer', men nærmere vil han ikke komme det.

»Vi er to år bagud i forhold til, hvor Harmony skulle have været, og hvem hun skulle have været hos. Hun er ikke hos dem,« lyder hans forklaring.

På et pressemøde i sidste uge bønfaldt han også offentligheden om hjælp til at finde ud af, hvad der er sket med den savnede pige:

»Til alle jer ude i samfundet; jeg er ligeglad med, hvem du er i forbindelse med, eller om du tror, du gør noget godt ved ikke at sige noget. Det er på tide at blive voksen. Det er på tide at huske, at vi taler om en syvårig pige,« siger han og tilføjer:

»Hvis det var dit barn, mit barn, deres barn, så ville vi ønske, at nogen gjorde det rigtige. For at være ærlig, så er det nok nu. Det er en syvårig pige. Lad os finde hende. Jeg synes ikke, jeg beder om for meget.«

Politiet har oprettet en døgnbemandet hotline, man kan ringe ind til, hvis man ved noget om Harmony og hendes skæbne.