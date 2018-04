En dreng på bare syv år blev i weekenden fundet livløs i et hus i byen Künzelsau i delstaten Baden-Württemberg i det centrale Tyskland.

Enhver fars og mors mareridt blev i weekenden virkelighed for et tysk forældrepar: De afleverede deres søn til en babysitter, men da de ville hente ham, var han død og barnepigen over alle bjerge.

Var det babysitteren, der slog ham ihjel, eller døde han af andre grunde, som fik hende til at gå i panik og flygte?

Spørgsmålene er lige nu mange og indtil videre ubesvarede i en ulykkelig sag fra Tyskland, hvor en lille dreng lørdag formiddag blev fundet død under tilsyneladende mystiske omstændigheder.

Drengen overnattede - som så ofte før - hos en 69-årige kvindelig bekendt af familien i den mindre provinsby Künzelsau, men da hans forældre kom for at hente ham, kunne de ikke komme ind i hendes hus. De ringede på, men intet skete.

Med hjælp fra en nabo lykkedes det dem at komme ind i huset, hvor de til deres rædsel fandt deres søn livløs. En læge konstaterede kort efter, at han var død.

Den 69-årige kvinde var der derimod intet spor af, og hun blev derfor efterlyst af politiet og eftersøgt med både hunde og helikopter.

Det skriver den tyske avis Bild.

Politiet behandler sagen som et 'mistænkeligt dødsfald,' men det er endnu uklart, hvad han er død af. Efterforskningen udelukker lige nu ingen muligheder, men politiet ser både på, om det kan være drab, en ulykke eller en 'naturlig' død.

Avisen Südwest Presse citerer det tyske nyhedsbureau DPA for oplysninger om, at drengen blev kvalt, og det blev mandag formiddag bekræftet fra officielt hold. Ifølge de seneste oplysninger fandt drengens far sin søn død i et badekar.

Trauriges UPDATE zu dem toten Jungen in #Künzelsau: Offenbar wurde der Siebenjährige erwürgt. #polizei #einsatz https://t.co/8adI82gNAK pic.twitter.com/63YH7nX9v7 — Südwest Presse (@SWPde) April 30, 2018

Lørdag aften blev kvinden anholdt, da hendes naboer så, at hun var vendt tilbage til sit hjem og låste sig ind i huset. Hun blev anholdt og er siden blevet afhørt af politiet.

Ifølge de tyske medier har den kvindelige bekendte været fast barnepige for drengen gennem de seneste fem år. Forholdet mellem hende og drengens forældre var efter sigende hjerteligt, så derfor undrer det politiet, hvad der er sket i huset. En obduktion af drengens lig skal nu kaste lys over dødsårsagen og klarlægge, om kvinden har dræbt drengen. Politiet undersøger også, hvorfor kvinden flygtede fra sit eget hjem.

»Vi vil forsøge at sammenstille hendes forklaring med den øvrige efterforskning, og så komme tilbage med mere information,« oplyser politiets talsperson.

Kvinden bor i et stort velholdt hus i et pænt og roligt område af byen, så sagen vækker stor opstandelse i Tyskland.