Hvorfor forsvandt Hu Xinyu, og hvorfor – og ikke mindst hvordan – døde han?

De spørgsmål optager kineserne, efter liget af den 15-årige kinesiske skoledreng er blevet fundet meget tæt på det sted, hvor han forsvandt.

Hvert år forsvinder næsten en million kinesere – eller omkring 2.700 om dagen, hvis tallene fra organisationen The Zhongmin Social Assistance Institute står til troende. Det er heller ikke ualmindeligt, at en del af dem er unge eller teenagere.

Alligevel har sagen om Hu i den grad grebet kineserne, skriver CNN.

En aften i oktober sidste år forsvandt han sporløst kort efter, at han forlod sit værelse på en kostskole i den sydlige Jiangxi-provins, hvor han var elev.

Han blev fanget af et overvågningskamera, da han gik fra sit værelse mod et klasseværelse for at deltage i en aftenlektion.

I mere end tre måneder har han været som sunket i jorden, og trods en storstilet eftersøgning lykkedes det ikke at finde ham.

Altså ikke før nu – mere end tre måneder senere – hvor hans lig er blevet fundet i skoven tæt på skolen.

Hu Xinyu forsvandt kort efter, at overvågningskameraet filmede ham på vej fra sit værelse.

Det var en tilfældig forbipasserende, der fik øje på skoledrengen. Liget var iført tøj, som svarede til Hu Xinyus, og nu oplyser politiet, at en dna-test har fastslået, at det er Hu, der er fundet.

Fundet af den forsvundne teenager har dog på ingen måde lukket sagen.

Tværtimod er mystikken bare vokset.

På den kinesiske pendant til Twitter, Weibo, stiller mange brugere sig uforstående over for, at Hu ikke blev fundet tidligere, når han var så tæt på det sted, hvor han blev set sidste gang.

Den 15-årige kinesiske dreng, Hu Xinyu, forsvandt sporløst i oktober sidste år. Mere end tre måneder senere blev liget af ham fundet.

Og hvordan kan man forsvinde sporløst i et land, der er kendt og berygtet for sin minutiøse overvågning af befolkningen, spørger andre.

Skoven, hvor Hu blev fundet, ligger kun fem minutters gang fra skolen, og for at nå den skal man først gennem en mur til campus, der er to meter høj.

Håbet er nu, at en obduktion kan kaste nyt lys over sagen.

Et debatindlæg i en avis, der er kendt som talerør for kommunistpartiet, opfordrede i søndags de lokale myndigheder til at forholde sig til de mange spekulationer. Herunder også at komme med en forklaring på, at det tog så lang til at finde liget af den forsvundne teenager.