Det skulle have været en afslappende ferie. Men for fire personer blev turen skæbnesvanger.

For fredag morgen blev tre amerikanske turister fundet døde på mystisk vis på et ferieresort på Bahamas.

En fjerde person, en kvinde, er blevet fløjet til et hospital i New Providence og er nu i stabil tilstand. Det skriver CNN.

Dødsårsagen er i øjeblikket ukendt, og der er derfor iværksat en efterforskning.

Mysteriet startede, da en mand først blev fundet død i en villa på resortet. Kort tid efter blev et par fundet døde i en anden villa. Her blev manden fundet 'sammensunket mod en væg på badeværelset', mens kvinden blev fundet på sengen.

»Begge personer viste tegn på kramper,« lød det fra politiet.

Alle personer skulle angiveligt have klaget over sygdom, før de døde. Landets sundhedsminister Michael Darville har oplyst, at flere hotelgæster torsdag tog til en lægeklinik, hvor de blev behandlet for kvalme og opkast.

Dette var før de tre hotelgæster blev fundet døde.

Politiet afventer nu obduktionsrapporter for at fastslå dødsårsagerne.

Der er dog ingen mistanke om, at der er sket noget kriminelt. Der bør heller ikke være nogen fare for andre turister på Bahamas.