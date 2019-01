To kvinder, der blev fundet bundet og døde i Hudsonfloden i oktober, begik selvmord, oplyser retsmediciner.

Det skabte overskrifter verden over, da ligene af to saudiske søstre sidste år skyllede op langs Hudsonfloden New York.

De unge kvinder Tala og Rotana Farea var bundet sammen om anklerne og om livet, men ingen af dem havde ikke synlige skader.

Et hold af efterforskere blev sat til at undersøge sagen, som nu er afsluttet.

Natten til onsdag dansk tid oplyser chefretsmediciner i New York Barbara Sampson, at kvinderne begik selvmord.

- Mine medarbejdere har fastslået, at de tog kvinder døde som følge af selvmord. De unge kvinder bandt sig sammen, før de bevægede sig ud i floden, fortæller Barbara Sampson.

Søstrene blev fundet fuldt påklædt med ryggen mod hinanden i vandet.

Det var en tilfældig forbipasserende, der i oktober opdagede de to unge kvinder på 16 og 22 år langs Hudsonfloden på Manhattan.

Efter deres død oplyste en talsmand fra politiet, at kvinderne, der havde været meldt savnet i to måneder, havde søgt asyl i USA. Det benægtede Saudi-Arabiens ambassade i Washington dog.

Amerikanske medier kunne i tiden efter fortælle, at kvinderne havde boet i den amerikanske delstat Virginia siden 2015, men at de flere gange var løbet væk hjemmefra.

I en periode boede de på et kvindehjem i Virginia, men det forlod de for at tage til New York flere hundrede kilometer væk.

Andre medier citerede politiet for, at søstrene havde antydet, at de hellere ville gøre skade på dem selv end rejse tilbage til Saudi-Arabien.

Ifølge avisen New York Times blev søstrenes mor kontaktet af den saudiske ambassade i Washington, som fortalte om kvindernes asylansøgning i USA.

Ifølge nyhedsbureauet AP skulle beskeden være fulgt op med en opfordring om at forlade landet.

/ritzau/