En mærkværdig sag om en familie, der har boet hemmeligt under jorden i ni år, har skabt forundring i Holland. Angiveligt ventede familien på tidens afslutning.

Familien boede i en kælder under en isoleret gård nær den hollandske by Drenthe.

Det skriver det lokale medie RTV Drenthe onsdag.

Offentligheden har først fået kendskab til familien, efter at en 25-årig mand, som viste sig af være familiens ældste søn, tirsdag dukkede op på en bar, hvor han fortalte bartenderen, at han og sin familie boede isoleret i en kælder og ventede på tidens afslutning.

Naoberne har før set den 58-årig mand, men aldrig kendt ham. Naboerne var overbevist om, at han boede alene. Foto: Wilbert Bijzitter Vis mere Naoberne har før set den 58-årig mand, men aldrig kendt ham. Naboerne var overbevist om, at han boede alene. Foto: Wilbert Bijzitter

»Han bestilte fem øl og drak dem. Jeg snakkede med ham, og han fortalte, at han var stukket af og havde brug for hjælp, så vi ringede til politiet. Han sagde også, at han havde brødre og søstre. Han var den ældste, og han ønskede at stoppe den måde, de levede på,« udtaler bartenderen til mediet.

Den mærkværdige historie skulle vise sig at holde stik.

Kort tid efter gennemsøgte politiet gårdhuset. Og der skulle ikke meget til, før politiet opdagede en skjult trappenedgang bag et skab i stuen, som førte ned til en kælder. I kælderen fandt politiet familiens 58-årig far og fem øvrige børn i alderen 16 til 25, som formodes at være hans børn.

RTV har efterfølgende besøgt huset og har i den forbindelse talt med forundrede og overraskede naboer, som ingenting vidste. Én udtaler blandt andet, at han kun har set en mand på gården gennem årene - men ingen børn. Det lokale postbud beskriver også, at han aldrig nogensinde har afleveret et brev ved adressen.

Familien har formentlig levet af grøntsager dyrket på gården. Foto: Wilbert Bijzitter Vis mere Familien har formentlig levet af grøntsager dyrket på gården. Foto: Wilbert Bijzitter

Politiet har efterfølgende bekræftet, at man har foretaget en anholdelse af den 58-årig mand.

»Vi har stadig mange ubesvarede spørgsmål. Alle scenarier er åbne,« udtaler politiet onsdag.

Området er derfor også blevet afspærret i forbindelse med efterforskningen.

Én af de ting politiet efterforsker, er, hvad der er sket med børnenes mor, eftersom der ikke blev fundet en kvinde i kælderen. Derudover undersøges det også, om familien har opholdt sig længere i kælderen end de føromtalte ni år.