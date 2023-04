Lyt til artiklen

Da Madeline Kingsbury afleverede sine to små børn i dagpleje for otte dage siden, virkede alt som det plejede.

Men siden har ingen kunnet få fat på hende – og hun er som forsvundet ud i det blå.

»Det er meget ulig hende,« har den lokale politichef i den amerikanske by Winona, Tom Williams, udtalt om den mystiske sag, som har ført til en massiv eftersøgning, der har fået stor opmærksomhed på tværs af landet.

Ikke mindst på grund af sagens detaljer – eller mangel på samme.

Det, man indtil videre ved, er blot, at den 26-årige Madeline, der er mor til to børn på henholdsvis to og fem år, blev set fredag den 31. marts omkring klokken otte, da hun afleverede sine børn.

Sammen med hende var en mand, som politiet blot har omtalt som 'faderen til hendes børn'.

Omkring et kvarter senere ankom Madeline til sit hjem i byen – og siden har ingen set hende.

Hun mødte ikke op på arbejde, som hun skulle, og da familie og venner forsøgte at kontakte til hende for at høre, hvor hun var, fik de intet svar.

En massiv efterforskning er i øjeblikket i gang for at finde ud af, hvad der er sket med Madeline Kingsbury.

Om eftermiddagen var det meningen, at hun skulle hente sine børn i dagplejen, men hun dukkede heller aldrig op der. Eller til noget andet.

»Alt dette er ekstremt ukarakteristisk for hende,« lød det i en pressemeddelelse, som Winona Police Department har udsendt.

Politiet har ifølge The Independent fortalt, at faderen til børnene har oplyst, at han forlod hjemmet den fredag omkring klokken 10 i Madelines bil.

Da han senere kom hjem igen, var Madeline – der også kaldes 'Maddie' – væk.

Inde i hjemmet fandt betjente efterfølgende hendes mobiltelefon, hendes pung, hendes id og den jakke, som hun den morgen havde haft på.

»Baseret på alt dette mener vi, at Madelines forsvinden er ufrivillig, mistænkelig, og vi er alle bekymrede for hendes sikkerhed,« fortæller Tom Williams.

Derfra begynder sagen dog at blive mere uklar, og politiet har holdt kortene meget tæt til kroppen.

Man har oplyst, at man er meget interesseret i at høre fra folk, der har set kvindens bil køre rundt i området fra klokken 10 til klokken 13.30 den dag – men man har ikke ønsket at sige noget om, hvorfor man lige præcis er interesseret i det.

26-årige Madeline Kingsbury er ikke set siden fredag den 31. marts.

Man har heller ikke ønsket at sige noget om, hvem man formoder har befundet sig i bilen i det tidsrum.

»Intet har indtil videre indikeret, at Maddie forlod hjemmet til fods eller i en anden bil,« lød det onsdag fra politichefen under et pressemøde, hvor han også fortalte, at politiet mener, at hendes bil har holdt stille i indkørslen siden klokken 13.30 den fredag.

På et pressemøde fredag afviste han at kommentere nærmere, hvad faderen til børnene havde foretaget sig i de timer, han var væk fra hjemmet.

»Jeg beklager, det kan jeg ikke kommentere på,« sagde Tom Williams.

»Det er en åben og aktiv efterforskning,« fortalte han videre.

Politichefen oplyste også, at man ikke har en mistænkt eller en 'person af interesse' i sagen på nuværende tidspunkt.

Madelines familie har udbudt en dusør på 50.000 dollar til dem, der kan give information om, hvor hun er:

»Vær venlige at hjælpe os med at finde Madeline. Børnene har brug for deres mor. Vi har brug for at få vores datter, vores søster, vores tante og vores bedste ven tilbage,« sagde Madelines storesøster, Megan, på et pressemøde onsdag.