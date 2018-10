Det var et mystisk telefonopkald, der mandag førte til fundet af et dræbt forældrepar og til en storstilet efterlysning af deres teenagedatter, som det lokale politi mener kan være i fare.

De amerikanske medier har siden mandag fulgt den mystiske sag fra den lille by Barron i delstaten Wisconsin tæt.

Kort før klokken 01 natten til mandag modtog Barron County Sheriff's Department et opkald fra en mobiltelefon - men ingen sagde noget. Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Der var en form for forstyrrelse i gang i baggrunden, og det var derfor, vi sendte betjente af sted til huset,« forklarede sherif Chris Fitzgerald under en pressebriefing om sagen tirsdag.

Da betjente dukkede op ved huset, fandt de 56-årige James Closs og hans hustru - Denise Closs på 46 år - liggende dræbt.

Men deres datter - Jayme Closs på 13 år - var ingen steder at se.

Kort efter udsendte politiet en efterlysning på pigen.

'Hun betragtes som savnet og i fare,' lød det.

Efterfølgende har politiet oplyst, at der var blevet affyret skud i familiens hjem, men man har endnu ikke bekræftet, om det var skuddene, der var dødsårsagen.

Under pressebriefingen tirsdag understregede sherif Chris Fitzgerald, at den unge pige ikke bliver betragtet som en mulig mistænkt i sagen, og politiet mener heller ikke, at hun er forsvundet fra stedet af egen vilje.

»Vi mener, Jayme var i huset, da det skete,« sagde han ifølge CNN.

Han ville dog ikke uddybe, hvorfor politiet mener, hun er i fare, af hensyn til den igangværende efterforskning.

De amerikanske myndigheder - som udover politiet også tæller FBI - leder to dage senere fortsat desperat for at finde den forsvundne pige.

»Jeg har ikke set noget lignende i vestlige Wisconsin. Sådan noget sker bare ikke,« sagde Chris Fitzgerald tirsdag ifølge ABC News og fortsatte:

»Vi ønsker at få Jayme sikkert hjem. Det er vores mål. Det er vores eneste mål lige nu. Hvert sekund tæller i denne sag.«

Den unge pige blev sidst set til en familiesammenkomst søndag med sin mor.

Here are some updated recent photos of missing and endangered 13 yr old Jayme Closs. Please contact Barron County Sheriff’s Office tip line at 1-855-744-3879 with any information. pic.twitter.com/yXrhD4Zrnv — FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) 16. oktober 2018

Til nyhedsbureauet AP har pigens morfar, Robert Naiberg, fortalt, at Jaymes far ikke var til stede, da han var på arbejde.

Han beskriver sit barnebarn som en 'eftertænksom person', der havde taget 'en lille gave med til alle' til festen søndag.

Tirsdag forlød det, at en mand mente at have set pigen i en bil i Miami, men Chris Fitzgerald oplyste tirsdag, at hvis informationerne ikke kommer fra ham eller hans stab, så er oplysningerne 'ikke troværdige'.

Politiet har endnu ikke meldt noget ud om mulige mistænkte.