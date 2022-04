Elon Musk bliver alligevel ikke en del af bestyrelsen hos Twitter.

Det oplyser administrerende direktør for det sociale medie, Parag Agrawal, i et opslag på – nå ja, selvfølgelig – Twitter.

»Elon har besluttet, at han ikke træder ind i vores bestyrelse. Jeg har sent en kort orientering til virksomheden, som jeg deler med jer alle her,« skriver han og poster samtidig forklaringen til medarbejdere og ledere hos Twitter, som dog ikke kaster nærmere lys over, hvad der helt præcis er sket.

Tirsdag i sidste uge forlød det ellers, at Tesla-chefen havde fået plads i Twitters bestyrelse.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Det skete efter, at den Twitter-kritiske mangemilliardær havde købt næsten 10 procent af aktierne i Twitter.

»Jeg er glad for at kunne dele, at vi udnævner Elon Musk til vores bestyrelse. Gennem vores samtaler med Elon Musk i det seneste uger stod det klart for os, at han vil bringe stor værdi i vores bestyrelse,« lød det fra Parag Agrawal i sidste uge.

Også Musk selv bekræftede nyheden:

»Ser frem til at arbejde med Parag og bestyrelsen om at skabe mærkbare forbedringer på Twitter i de kommende måneder,« skrev han.

Sagen var opsigtsvækkende, fordi Elon Musk i ugevis havde brugt sin Twitter-profil til at kritisere Twitter for være udemokratisk og knægte ytringsfriheden.

Det er uvist præcist, hvad Elon Musk mener, at Twitters problem er, men han har tidligere omtalt sig selv som ytringsfrihedsfundamentalist.

Twitter har i de seneste år slået hårdere ned på brugere, der ytrer hadtale, opfordrer til politisk vold eller vurderes aktivt at undergrave demokratiet.

Men et eller andet er tilsyneladende sket siden offentliggørelsen af den spektakulære nyhed.

Uden at afsløre indholdet af deres samtaler, fremgår det dog af ceo'ens opslag, at parterne måske ikke ser helt ens på tingene.

»Bestyrelsen og jeg havde mange diskussioner om Elons indtrædelse i bestyrelse, og med Elon direkte. Vi var spændte på at samarbejde og klar over risikoen. Vi mente også, at det var den bedste vej at gå, at Elon som repræsentant for virksomheden, som alle andre bestyrelsesmedlemmer, ville optræde i den bedste interesse for virksomheden.«

Og senere skriver direktøren:

»Vi offentliggjorde i tirsdags, at Elon ville blive udpeget som medlem af bestyrelsen efter et baggrundtjek og formel anerkendelse. Elons udnævnelse ville være officiel 4/9, men Elon delte den samme morgen, at han ikke længere ville være en del af bestyrelsen. Vi tror, at dette er for det bedste.«

Parag Agrawal understreger, at bestyrelsen naturligvis vil være lydhør overfor input fra Musk, som nu er Twitters største aktionær.

Han slutter sin orientering til medarbejderne med at understrege:

»De beslutninger, vi tager, og hvordan vi gennemfører dem, er i vore hænder, og ingen andres.«