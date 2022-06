Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forestil dig at se et område på 77 kvadratkilometer, cirka sammme størrrelse som Fanø eller Ærø, fyldt med et helt ukendt stof.

Det var torsdag virkeligheden i Østersøen ud for Sverige kyst. En nyhed, der er gået Europa rundt.

»Hvad udslippet består af er stadig ikke klart,« lød det tidligere torsdag i en erklæring fra den svenske kystvagt.

Her kom det også frem, at det er ikke er muligt at sige, hvad der skal gøres, før prøver med det ukendte stof er blevet analyseret.

Det er nu ved at blive undersøgt, om et skib har smidt stoffet i vandet. Altså om der er tale om en kriminel handling.

»Det bliver blandt andet undersøgt, hvilke skibe der har været i området, og hvilken last de har haft,« lyder det fra kystvagten.

Senere torsdag er det dog komemt frem, at udslippet ikke længere er synligt, oplyser Jonatan Tholin, som er leder af kystvagten i Sverige.

Han slår fast, at efterforskningen fortsætter for at finde du af, hvilket ukendt stof, der er tale om.