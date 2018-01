En husmor fra den amerikanske delstat Alabama er blevet myrdet. Motiv og gerningsmand er en gåde for politiet, men offeret levede angiveligt et dobbeltliv, som kan have haft en betydning for sagen, mener politiet.

Udadtil var hun en pæn, hjemmegående husmor. En kærlig hustru og en omsorgsfuld mor, som holdt sig lidt for sig selv i den søvnige sydstatsby Calera i Alabama.

13. januar blev hun fundet død uden for sit hjem. Den 42-årige kvinde var kun iklædt en sports-bh, da en nabo i de tidlige morgentimer fik øje på hendes livløse krop.

Det skriver den lokale avis al.com.

Dødsfaldet har vakt opsigt over hele USA. Ikke blot fordi politiet mener, der er tale om en drabssag. Det i sig selv ville ellers være nok til at ryste det ellers så fredelige kvarter. Det, der gør sagen endnu mere pikant, er, at Kathleen Dawn West ved siden af sit normale husmorliv drev en hjemmeside med såkaldt ’voksen-indhold.’

Foto: Instagram Foto: Instagram

Under navnet Kitty Kat West ledte hun via Twitter og Instagram sine mere end 50.000 følgere videre til sin hjemmeside, hvor hun postede letpåklædte billeder af sig selv.

Politiet har endnu ikke offentliggjort, hvordan Kathleen Dawn West blev myrdet, og der er endnu ikke foretaget nogle anholdelser i sagen. Det er også uvist, om offerets lidt specielle hobby har noget med drabet at gøre.

I en udtalelse giver hendes mor på familiens vegne udtryk for stor sorg og fortvivlelse og beder om et bidrag til at afholde udgifterne til begravelsen.