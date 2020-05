Den nordkoreanske diktator Kim Jong-uns helbredstilstand har været genstand for flittige spekulationer, efter han pludselig forsvandt fra offentligheden i tre uger.

Lørdag viste diktatoren sig for pressen for at mane alle rygter om sin død til jorden, men tydelige nålemærker på hans håndled bar brænde til bålet om rygterne, der verserer, om årsagen til hans fravær.

NK News, der ifølge eget udsagn udgiver uafhængige nyheder om Nordkorea, har interviewet en amerikansk læge, der mener, at arret på håndleddet kan stamme fra en behandling, man udfører i forbindelse med hjerte-kar-sygdomme.

Der har været vedholdende rygter om, at Kim Jong-un undergik en hjerteoperation i begyndelsen af april.

Nordkoreas diktator lod sig lørdag forografere på en gødningsfabrik efter længere tids fravær fra offentligheden. Foto: KCNA Vis mere Nordkoreas diktator lod sig lørdag forografere på en gødningsfabrik efter længere tids fravær fra offentligheden. Foto: KCNA

Og Kim Jong-uns fravær blev for alvor påfaldende, da han ikke viste sig til fejringen af hans bedstefars fødselsdag 13. april, der er en af årets vigtigste begivenheder i Sydkorea.

Samtidig fik rygterne fornyet styrke, da et hold læger fra Kina blev sendt til Nordkorea.

Både Kim Jong-uns far og farfar døde af hjertestop, og ud over at være arveligt disponeret er den 38-årige diktator storryger og overvægtig.

Begge dele er risikofaktorer for hjertesygdom.

Der har været vedholdende rygter om, at Kim Jong-uns fravær har skyldtes helbredsproblemer. Foto: JORGE SILVA / POOL Vis mere Der har været vedholdende rygter om, at Kim Jong-uns fravær har skyldtes helbredsproblemer. Foto: JORGE SILVA / POOL

Men søndag udtalte talspersoner for den sydkoreanske regering, at de ikke mener, at Kim Jong-un har været fraværende på grund af en operation, skriver Daily Mail.

Hvad der i stedet er årsagen til, at diktatoren har været væk, melder de sydkoreanske talspersoner ikke noget om.

Ud over Kim Jong-uns optræden for pressen sendte Nordkorea en række missiler af sted mod den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea søndag morgen lokal tid.

En provokation, der skal vise, at Kim Jong-un stadig er det nordkoreanske militærs overhoved, mener eksperter.