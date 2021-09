De 18 sten i forskellige størrelser ligger sirligt arrangeret på et lille stykke bart sand.

Tilsammen udgør de et kors.

Det sælsomme fund er blevet gjort nær det område, hvor den forsvundne Gabby Petito er blevet fundet død – politiet bekræftede tirsdag, at den døde person, der i søndags blev fundet i Bridger-Teton National Forester i delstaten Wyoming, er identisk med den 22-årige kvinde.

Siden fundet i søndags har området været afspærret, indtil politi og FBI forlod stedet tirsdag.

Stenene var arrangeret som et kors nær det område, hvor Gabby Petito blev fundet. Foto: Sydney Glenn/Twitter Vis mere Stenene var arrangeret som et kors nær det område, hvor Gabby Petito blev fundet. Foto: Sydney Glenn/Twitter

Det var herefter, at flere journalister samme sted stødte på stenene, der lå arrangeret som et kors ud til en lille bæk, Spread Creek. Bredden ser ellers ud til at være fyldt med sten med undtagelse af det lille bare sted, hvor korset er sat sammen af stenene.

»Der er tydelige markeringer af, at myndighederne har undersøgt området,« som Fox-journalisten Sydney Glenn skriver på Twitter, hvor hun har også deler et billede og en video fra stedet.

Der ses ligeledes tydelige fodspor rundt om det interimistiske kors.

Med fundet af den Gabby Petito, der blev meldt forsvundet af sin familie 11. september, er den mystiske sag dog langtfra slut.

Gabrielle Petit og Brian Laundrie . Foto: FLORIDA POLICE Vis mere Gabrielle Petit og Brian Laundrie . Foto: FLORIDA POLICE

Myndighederne har eksempelvis endnu intet oplyst om en mulig dødsårsag efter tirsdagens obduktion, men den foreløbige konklusion fra lægen Brent Blue lyder, at der er tale om drab.

Fakta er indtil videre, at Gabby Petito var på et roadtrip med sin forlovede, Brian Laundrie, men han vendte alene hjem 1. september. Siden har der ikke været livstegn fra den unge kvinde.

Siden har det vist sig, at parret undervejs på turen, midt i august, var blevet stoppet af politiet, hvor optagelser fra en betjents såkaldte bodycam har vist en grædende Gabby Petito, der oprevet fortalte politiet om parrets skænderi samme morgen.

I sidste uge forsvandt Brian Laundrie så igen, efter at han havde nægtet at udtale sig til politiet. Han forlod sit hjem og er ikke blevet set siden. Han er nu efterlyst af politiet som 'en person af interesse i sagen'.

Gabby – eller Gabrielle – Petito blev 22 år gammel. Foto: FLORIDA POLICE Vis mere Gabby – eller Gabrielle – Petito blev 22 år gammel. Foto: FLORIDA POLICE

Det er i de seneste dage også kommet frem, at et vidne har set den hvide varevogn, som Gabby Petito og Brian Laundrie brugte til deres roadtrip, nær det sted, hvor den 22-årige kvinde blev fundet død.

Til San Francisco Chronicle lyder det fra Jessica Schultz, at hun spottede den kørende langsomt nær netop Spread Creek, hvor der er et campingområde. Og at hun mener, at have set Brian Laundrie alene i den.

»Jeg er ret sikker på, at han steg ud af vognen og kiggede sig rundt,« som hun fortæller.

Efter at det er blevet bekræftet. at Gabby Petito er død, har hendes familie udsendt en kortfattet meddelelse, hvor de beder om ro til at sørge.

»Vi vil komme med en udtalelse, når Gabby er hjemme igen,« lød det videre.