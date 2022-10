Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 142 meter lange yacht er netop blevet spottet i Hong Kongs havn.

»Det kan være, fordi det er en fribillet,« siger yachtmægleren Michael Maximilian Bognier til CNN.

For det har vakt stor opsigt, at det kæmpestore fartøj er ankommet til Kina – yachten ved navnet 'Nord' er nemlig ejet af den stjernerige russiske oligark Alexej Mordashov.

Og han er omfattet af de sanktioner, som især USA og EU har haglet ned over medlemmer af den russiske elite, hvilket for fleres vedkommende har betydet netop beslaglæggelse af store yachter.

'Nord' i Hong Kongs havn. Foto: TYRONE SIU Vis mere 'Nord' i Hong Kongs havn. Foto: TYRONE SIU

Men Alexej Mordashov kan tilsyneladende være rolig.

Der er ikke den store risiko ved at have taget turen fra russiske Vladivostok gennem Det Japanske Hav og Det Østkinesiske hav til den kinesiske storby.

Herfra siger havnemyndighederne til CNN, at man ikke har tænkt sig at efterleve de sanktioner, »som visse lande ensidigt har indført«.

'Nord' er en af verdens allerstørste yachter, og den har kostet lige knap fire milliarder kroner at bygge.

'Nord' blev færdigbygget i 2021. Foto: TYRONE SIU Vis mere 'Nord' blev færdigbygget i 2021. Foto: TYRONE SIU

Førnævnte Michael Maximilian Bognier gætter på, at det kan være på grund af vedligeholdelse, at yachten er sejlet fra iskolde Vladivostok, der ikke just er et ideelt opholdssted om vinteren.

Alexej Mordashov har i øvrigt tidligere brokket sig over, at han er blevet omfattet af de voldsomme sanktioner som følge af den russiske invasion af Ukraine.

»Jeg har absolut intet at gøre med den geopolitiske spænding, der er opstået, og jeg forstår ikke, hvorfor EU har sanktioneret mig,« har han sagt tidligere på året.