En mystisk infektion har angiveligt ramt flere personer i Hongkong og Kina.

Endnu er det ikke lykkedes myndighederne at identificere infektionen – men blandt befolkningen breder der sig en frygt for, at der kan være tale om en afart af den alvorlige virusinfektion sars.

Det skriver BBC og The Guardian.

De kinesiske myndigheder har iværksat en efterforskning for at finde ud af, hvad det er, der har smittet flere mennesker i byen Wuhan, som ligger nord for Hongkong.

Mindst 44 personer i byen er indtil videre bekræftet smittet med infektionen. 11 af dem er i kritisk tilstand.

Fem andre er ifølge The Guardian muligvis blevet smittet i Hongkong.

Myndighederne i Hongkong har derfor øget sundhedsberedskabet, da man frygter, at infektionen måske kan være kommet til byen fra besøgende, der har været i eller nær Wuhan.

Ifølge The Guardian har sundhedsmyndighederne i Wuhan oplyst, at alle 44 personer, der er smittet med infektionen i byen, modtager behandling. 121 andre personer, som har været i kontakt med de smittede, er indlagt til observation.

De fleste af smittetilfældene er blevet sporet til et madmarked i en forstad til Wuhan. Det mest almindelige symptom, som de smittede har vist, har været feber. Derudover har andre også haft åndenød og lungeinfektion.

Infektionen brød ud i december – og det har genoplivet en frygt for, at der kan være tale om det svært akutte luftvejssyndrom sars, der en influenzalignende sygdom med en dødelighed på omkring 10 procent.

Sars-epidemien fandt sted fra 2002 til 2003, efter infektionen første gang blev påvist i Kina og derefter spredte sig til andre asiatiske lande. Mere end 700 personer mistede livet som følge af sars – men i slutningen af 2003 erklærede Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at epidemien var overstået.

Siden har der ikke været registreret nogen tilfælde af sygdommen hos mennesker.